打不到第二劑！恐遇保護力空窗　前台大醫揭「你還能撐多久」

▲你也還在苦苦等待第二劑嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／台北報導

國內新冠疫苗一劑難求！指揮中心指揮官陳時中昨（9）日也坦言「現在就很告急」。根據最新統計，若第五輪加上專責醫院一線醫護混打，屆時整體疫苗庫存量約剩61.9萬劑疫苗，莫德納更僅剩20.9萬劑，讓痴痴等待莫德納的400萬鐵粉好焦慮。究竟打了第一劑等不到第二劑者能撐多久？是否會影響其保護力？前台大感染科醫師林氏璧也給出答案。

全台疫苗量吃緊，陳時中在昨日記者會中強調， 整體疫苗施打策略上仍希望涵蓋率能越高越好，因為疫苗具有一定保護力，再打第二劑保護力會較強，但以全人口來看，將第二劑用來接種全部人相對保護力會較強。若疫苗供應充足當然希望能盡量滿足，但在全球搶疫苗情況下，只能根據進貨狀況再做最適當安排。發言人莊人祥也解釋，未來新到貨疫苗會先拚第一劑疫苗涵蓋率，後續仍然會保留第二劑疫苗接種，只是時間序上可能往後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於已施打第一劑的人等了2～3個月遲遲打不到第二劑，擔心是否會有保護力下降問題，陳時中在會中也坦言「有可能」，但已打過第一劑的人保護力仍比沒有打的人多。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

對於已接種第一劑新冠疫苗，卻苦等不到第二劑者該怎麼辦？前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，第一劑打AZ者「選擇比較多」，因為第二劑可接種AZ或是mRNA疫苗，如莫德納或BNT，目前台灣僅開放第一線醫護人員混打AZ＋莫德納，一般人還得再等等，得視9月進貨狀況而定。

林氏璧解釋，AZ比較有科學證實相隔越久，抗體似乎還可能更高，至於要間隔4週、8週、12週或16週目前研究尚未定論，甚至有相隔44～46週的資料。但原則上只要打第一劑的免疫記憶都還在，打第二劑應該都還來得及，且AZ比較有科學證實相隔越久，效力似乎還可能更好。

至於第一劑接種莫德納者，是否只能痴等莫德納？林氏璧則說，美國早期規定2種mRNA疫苗不得已時可混打，莫德納可接打莫德納或BNT，後續加拿大也是如此。但在台灣，第一劑已接種莫德納者，可能只能等待9月接打BNT「這樣混打爭議比較小」，第二劑是否能接打AZ目前證據不多，國際上目前AZ＋BNT的順序證據較多。

▲依照加拿大經驗，莫德納第二劑可延長至16週。（示意圖／記者周宸亘攝）

莫德納兩劑間隔究竟能撐多久？恐遇保護力空窗期？林氏璧則指出，加拿大在3月疫苗極缺疫情又延燒情況下，就宣布豪賭將第二劑延長至16週才注射，「比英國的8週還再長了一倍」，也是目前全球兩劑間隔最久的國家，所幸結果是好的，初步證據顯示保護力並無下滑，該國疫情在廣泛注射疫苗後逐漸下降，目前控制得不錯。

兩劑間隔若已超過原接種時間，是否影響抗體或保護力？林氏璧解釋，以目前證據顯示，英國拉長AZ疫苗兩劑注射時間，從8週延長至12週，保護力似乎越好、抗體比較高。至於mRNA疫苗資料較少，但以加拿大經驗看來「至少沒有比較差」。

林氏璧也強調，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」，無論有沒有打疫苗的人都要力行。他以美國人打完疫苗後鬆懈防疫新生活，就導致確診數暴增的下場為例，台灣達到一定程度疫苗涵蓋率前，個人防護措施也不能放。他呼籲，未接種疫苗者請稍安勿躁，「有機會輪到，是你可以接受的疫苗就趕快去打，不要太急！」