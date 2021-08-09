「這群人」被列第二類接種對象　立委踢爆：已打2千多劑

▲食藥署造冊「疫苗生產人員運輸人員」。（圖／林奕華辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

食藥署繼上個月被質疑以第二類名義特權超打169%疫苗，國民黨立委林奕華今（9日）再揭露，食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列至第二類特權疫苗施打名單中，且施打人數竟比整個食藥署加疾管署的施打人數都還要多，更拒絕公開相關細部數據資料，形同黑箱特權疫苗。

林奕華指出，早在7月初就已行文衛福部，詢問第二類優先接種對象、被用小字列為備註所謂的「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」到底有哪些疫苗廠、又各有多少人？但食藥署不但遲遲不願意提供，也不願意說明無法提供的正當理由。

林奕華進一步表示，食藥署一開始甚至是用欺騙立委、藐視國會的方法，指稱疫苗施打屬個人意願，食藥署內部並無統計資料，也不得搜集或是調查，然而，衛福部提供給國會辦公室的公文卻明明白白顯示，衛福部所屬各單位的疫苗造冊數、施打數、施打率為何。

林奕華不解，為何食藥署不願提供疫苗生產及疫苗倉儲物流人員各公司或各廠施打人數？難道疫苗生產人員名單也包含高端、聯亞人員？連國產疫苗生產人員都不打的疫苗，衛福部竟強逼國人施打？

林奕華感嘆，如果中央機關利用管理疫苗之便，不但特權施打國際疫苗，還打好、打滿兩劑，卻要小老百姓當白老鼠施打保護力未知的國產疫苗，真叫國人情何以堪！

▼國民黨批評：老百姓一劑難求，政府機關卻有特權疫苗可以打。（圖／翻攝國民黨臉書）