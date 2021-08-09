397萬人搶打莫德納！陳時中曝「接種策略」：先滿足第一劑涵蓋率

記者李佳蓉／台北報導

國內AZ與莫德納庫存量吃緊！指揮中心指揮官陳時中也坦言「現在就很告急」，登記要打者比能接種量多很多。根據統計，有高達397萬人非莫德納不打，等待打第二劑更是遙遙無期。被問及有多少人可打到第二劑莫德納，陳時中未正面回應，僅表示一開始政策就很清楚，要先滿足第一劑的涵蓋率。

▲指揮官陳時中。（示意圖／指揮中心提供）

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在今（9）日中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體提問莫德納有397萬人搶打，但剩餘量僅供不到百萬人接種，是否有最新施打方向，採購疫苗短缺是把希望都放在國產疫苗上？陳時中回應，要看到貨量情況，一到貨就會立即做相關安排，目前有訂購的，已從COVAX平台、AZ、莫德納及BNT多方面進行。

媒體進一步追問，有關莫德納存量，昨天到貨不到10萬劑數量吃緊，有多少人打完第一劑正在等第二劑？若第二劑等待時間漫長，是否會等到保護力消失疫苗都還沒來。

陳時中則解釋，這要根據科學基礎，「政策從一開始到現在講很清楚，我們要先滿足第一劑的涵蓋率，當然也希望第二劑能在時間內來施打，但要顧慮到說有部分人完全沒有打。」他強調，相較於打第二劑對社會增加的效果，「當然是第一劑涵蓋率越高越好」。

陳時中重申，整體疫苗施打策略上仍希望涵蓋率能越高越好，因為疫苗具有一定保護力，再打第二劑保護力會較強，但以全人口來看，將第二劑用來接種全部人相對保護力會較強。若疫苗供應充足當然希望能盡量滿足，但在全球搶疫苗情況下，只能根據進貨狀況再做最適當安排。

▲莫德納疫苗夯，有397萬人非它不打。（示意圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前全台已有290萬人接種過第一劑，15.7萬人接種過第二劑。第五輪預計會配發50萬劑莫德納，預約登記的民眾中，約有43.5萬人要打第一劑、6.5萬人要打第二劑，加總後等同於有333.5萬打了第一劑。若以此計算，扣掉已接種或即將接種第二劑的24.2萬人，這333.5萬名接種過首劑莫德納疫苗的民眾，在不計算混打佔缺前提下，僅有不到100萬人能打到第二劑。



根據《ETtoday新聞雲》以劑量估算，全台已有290萬人接種完第一劑，15.7萬人接種第二劑，第五輪第一劑已配發43.5萬劑及加開4.6萬劑疫苗供第九類族群施打，再加上3.3萬劑優先開放第一線醫護工作人員接種，總使用量已達714.2萬劑。若以855萬劑疫苗總量扣除下來，全台莫德納剩餘量僅剩140.8萬劑，雙劑門票剩不到71萬人。