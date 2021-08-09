日本疫苗開打6個月　總劑量破1億劑！目標8月底讓4成民眾打完2劑

▲日本疫苗開打至今已經半年，施打總劑量突破1萬劑。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本自2月將醫護人員列為首批疫苗優先施打對象後，至今已過了半年，期間也陸續開放高齡者等各類對象接種。首相菅義偉表示，目前累計接種總劑數已經超過1億劑，而他也承諾，目標8月中會讓全國40%的民眾完成2劑的疫苗接種。

根據《每日新聞》報導，首相菅義偉9日在長崎市接受記者採訪時表示，日本國內的新冠疫苗接種總劑數在半年內已經突破1億劑。

根據《產經新聞》報導，菅義偉提到，目前65歲以上高齡者中完成2劑疫苗接種的已經超過8成，目標在8月中以前，讓40%的國民也能夠完成2劑的疫苗接種。日本先前積極推動高齡長者的大規模疫苗接種，菅義偉也說，截至4月以前，東京感染新冠肺炎的高齡患者從20%~30%減少至2%~3%，由此可見疫苗的效果非常顯著。

東京都30歲以下的確診患者占70%，因此菅義偉也提醒，針對年輕人的防疫對策至關重要，強調會積極透過推特等網路平台，將必要的防疫資訊傳遞給社會大眾。

另一方面，Delta變種病毒株在日本國內迅速蔓延，現在許多案例是由年輕人染疫後透過家戶感染的方式傳染給同住家人。此外，年輕人的重症化比例也在提高。

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