武界投83線山崩路斷　林明溱：儘速搶通、爭取經費蓋明隧道

▲投83線25K因大規模山崩而中斷，武界隧道也被土石淹沒。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

原盧碧颱風引進西南氣流，加上先前地震，仁愛鄉武界隧道附近的投83線25K發生大山崩，道路遭大量土石掩埋，山壁迄今仍不斷掉落石塊，南投縣長林明溱、立委馬文君今赴現場了解，希望儘速清理落石、為當地部落居民搶通道路，縣府工務處也建議未來籌措2億經費興建明隧道，以求長期交通安全。

林明溱偕馬文君、縣議員廖文賢等人會同工程人員於下午到現場勘災，土石仍不時從山上滾落，眾人飽受虛驚，不得不儘量往後退縮。

▲▼仁愛鄉武界部落投83線25K大山崩掩埋道路，南投縣長林明溱（上圖右）、立委馬文君（下圖中）到現場了解。（圖／南投縣政府提供）

縣府工務處長陳錫梧簡報指出，投83線25K處致災主因是8月7日的豪雨，邊坡土石荷重增加，加上淘刷而土石鬆動、土體滑落，崩塌量體經勘查，高度約250米、長度約150米，武界隧道出口及路面已被土石淹沒。

陳錫梧建議，短期修復以搶通恢復道路通行為主，時間估計1個月，上邊採鋼軌樁防護柵、避免落石危害，並分階方式開挖清除崩積土石，長期修復方面可興建明隧道，估計約需2億元；林明溱指示清除崩塌土石為第一要務，而且愈快愈好，早日恢復親愛、萬豐、法治3部落交通，尤其是萬豐和武界間的通聯。

法治村長葉阿良、萬豐村長吳新旺、親愛村長潘筱玉也全數到場，表示希望崩塌路段早日修復通車，否則當地生產的農產品得繞行到霧社才能運出，相當不方便。

馬文君除希望縣府儘速清理土石、搶通道路，也表示將督促中央提撥經費，興建約需150米長度的明隧道等相關工程，提升地方行的安全。



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