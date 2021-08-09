南投武界大規模走山危及壩體安全　怪手「變小螞議」驚人畫面曝

▲投83線25K因大規模山崩而中斷，武界隧道也被土石淹沒。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

原盧碧和西南氣流為台灣中南部山區帶來驚人雨量，即使已遠颺日本但後座力仍在，南投多處山區道路傳出走山或道路坍方中斷，其中仁愛鄉武界壩旁的投83線因大規模山崩中斷，大量土石不僅淹沒隧道、中斷交通，還可能危及壩體安全，因崩落量體實在太大，縣政府今將再度會勘、研議進一步的整復方案。

據中央氣象局雨量監測資料，仁愛鄉武界測站在前（7）日累計雨量高達242毫米，武界隧道口上方邊坡不堪大雨沖刷、崩落大量土石，將投83線25K處掩沒覆蓋並湧入隧道內，交通完全中斷；而武界壩就在道路邊坡下方不遠處，從空照圖看來，崩落的土石差點就要衝擊接觸到壩體，令人怵目驚心。

▲投83線25K因大規模山崩而中斷，幾乎衝擊下方的武界壩。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府當天獲報後，工務處立刻委託開口契約廠商派遣人員機具前進現場開挖，欲在最短時間內開挖搶通道路，然而崩落土石量體和面積太過龐大，而且連日來仍隨零星雨勢而持續崩落，危及人員安全，縣府決定暫時停止開挖，今由工務處等相關單位再度到場會勘後，研議進一步的修復搶通計畫。

▲投83線25K因大規模山崩而中斷，武界隧道也被土石淹沒。（圖／南投縣政府提供）

南投縣府也呼籲仁愛鄉萬豐村居民若要前往埔里，暫時須繞行至霧社，以策安全；而縣府在12年前貫通萬豐隧道、銜接投83線和投71線，將萬豐、武界部落間的車行時間從2小時驟減為10分鐘，如今走山導致交通中斷，2地居民可謂苦不堪言。



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