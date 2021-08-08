高鐵苗栗段邊坡土石滑落　蘇貞昌今視察要求全線總體檢

▲行政院長蘇貞昌視察高鐵邊坡土石滑落路段。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

受到西南氣流和熱帶低壓影響，中南部近日將下連日大雨，高鐵苗栗苑裡路段邊坡也於昨日出現土石滑落，高鐵於今日（8/8）上午已搶通雙向單線通車，部分列車受影響仍有延誤。行政院長蘇貞昌今也赴相關路線視察，除了要求探究邊坡滑動的原因，也要求高鐵需針對全線邊坡進行總體檢。

行政院長蘇貞昌今視察邊坡滑落路段。蘇貞昌表示，邊坡滑動告警系統發揮作用、後續緊急應變停駛及旅客接駁等給予台灣高鐵公司肯定，但也要求，高鐵應探究邊坡滑動原因並進行修復工程，除此之外，也須針對全線邊坡進行總體檢。

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此外，蘇貞昌也指示交通部及台灣高鐵公司，要求在確保安全前題下儘早恢復雙向通車、正常營運。針對鐵路路線二側邊坡危害行車安全風險，請行政院吳澤成政務委員督導高鐵及臺鐵積極辦理各項改善措施。

台灣高鐵於昨日展開邊坡搶修，並於今日恢復單線雙向通車。該路段雖已通車，但邊坡修復工程仍持續辦理，期間列車將限速通過該路段。交通部長王國材指示，台灣高鐵公司在工程施作期間，做好防護作業並提高警戒，務必確保行車安全，施作期間可能有部份列車延誤，請旅客體諒。

為降低對旅客影響，台灣高鐵公司也啟動苗栗站及台中站間免費接駁公車服務，計開出323班、接駁旅客7112人次。交通部同時請公路總局及台鐵局預作協助疏運準備，當日台鐵局西部幹線對號列車計27列次增停竹南站、新烏日站，並加開8列次協助接駁。鐵道局並派員赴台中站、苗栗站及事件現場觀察，隨時回報掌握狀況。