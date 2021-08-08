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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：五倍券限期使用「比現金好」　對內需產業一定有刺激效果

▲▼蘇貞昌出席「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」開工祈福儀式照片。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者林銘翰／苗栗報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，政府規劃發放振興五倍券，行政院長蘇貞昌8日表示，發行五倍券之所以比現金好，是因為規定限期使用，現金不可能限期使用、甚至會被存起來，而且振興券最容易使用在餐飲、夜市、零售、百貨等通路，因此一定會有刺激效果。

蘇貞昌8日下午在苗栗縣長徐耀昌、交通部長王國材、國民黨立委陳超明、台灣民眾黨立委賴香伶等人的陪同下，前往苗栗通霄視察高鐵苗栗段邊坡滑動搶修情形。

蘇貞昌會前受訪時表示，發放三倍券、五倍券之所以比現金好，是因為三倍券、五倍券必須限期使用，現金不可能限期使用，甚至可能會被存起來，而三倍券、五倍券的好處就是，很多商家、甚至地方政府都還加碼，有的到加油站還可以有折扣。

蘇貞昌說明，政府為了幫助中低收入戶，特別把1000元直接撥入帳戶，讓中低收入戶可以直接領取5000元，也減輕中低收入戶朋友的負擔。

蘇貞昌指出，去年全台灣2300萬人當中，每100人就有超過98個人領取三倍券，而且如期用完，所以政府才會想利用三倍券、五倍券，來幫助這次受到衝擊的內需型產業。

蘇貞昌強調，三倍券、五倍券最會使用的就是餐飲、夜市、零售、百貨等通路，所以一定會有刺激效果。

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