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大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

▲古坑鄉山區因大雨加上地震，零星有土石崩落，雲212線8k十300處樹木崩塌造成短暫交通中斷，命前已可雙向通車。（圖／民眾提供）

▲南台灣連日大雨，不少山區道路傳出災情。（圖／民眾提供）

西南氣流影響，中南部山區連日大雨，交通部公路總局截至今日（8/8）下午13時統計，中南部山區道路預警性封閉2處、災阻8處、災情4處，預計開放時間將視降雨情況和實際路況做調整。

公路總局統計預警性封閉路段：

1.高雄市桃源區台20線99K(復興橋)，實施預警性封閉，預計於明(9)日10時開放。

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2.高雄市桃源區台20臨105線0K~25K(梅山口至天池路段)，實施預警性封閉，預計今(8)日15時，恢復常態性管制作業。

道路災阻:

1. 屏東縣林邊鄉台17線259.1K~261.8K(嗂仔口橋施工路段)，道路積水，實施道路封閉，預計於明(9)日12時開放。

2. 高雄市甲仙區~六龜區台20線58.3K~72.5K(甲仙至荖濃路段)，土石滑落，實施道路封閉，預計於今(8)日15時開放。

3. 高雄市六龜區台20線68K(荖濃路段)，路基流失，實施道路封閉，預計於今(8)日15時開放。

4. 高雄市桃源區台20線93K~98.7K(勤和至復興中期道路)，道路積水，實施道路封閉，預計於明(9)日10時開放。

5. 高雄市桃源區台20線94.05K(明霸克露橋)，橋梁沖毀，實施道路封閉，預計於8月20日12時開放。

6. 高雄市桃源區台20線100K~100.6K(梅蘭路段)，土石滑落，實施道路封閉，預計於今(8)日15時開放。

7. 高雄市六龜區台27線14.2K~14.6K(扇平山莊路段)，土石滑落，實施道路封閉，預計於今(8)日17時開放。

8. 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔路段)，土石滑落，實施道路封閉，預計於明(9)日15時開放。

道路災情:

1. 屏東縣恆春鎮台26線38.8K(船帆石路段)土石滑落，占用北上內外側車道，預計於今(8)日15時開放。

2. 高雄市旗山區台29線73.8K~74K(旗南三路路段)，道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行，預計於今(8)日17時開放。

3. 高雄市旗山區台29線76.8K~77K(旗南三路路段)，道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行，預計於今(8)日18時開放。

4. 高雄市旗山區台29線78.5K~79K(旗南三路路段)，道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行，預計於今(8)日18時開放。

公路總局表示，將持續監控水情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

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公路總局道路災阻土石滑落災情省道

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