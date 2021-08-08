大雨襲南台灣！逾10處省道傳災情　公路總局道路管制一次看

台南市左鎮區台20線25K處（平埔族美食餐廳）旁，發生山坡土石連同竹子滑落，淹沒單向（左鎮往新化方向）致交通中斷，無車輛及人員受波及，現場由新化分局員警疏導及設置交通錐，管制並實施調撥車道方式，維持雙向通行，經通報公路總局曾文工務段至現場清理，現場已清理完畢，恢復雙向通行。