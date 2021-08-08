豪大雨不斷南部災情嚴重　全台23處危險路段封閉

▲屏東林邊淹大水目前部分道路封閉。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者張君豪／台北報導

8月6日起全台豪雨水災，中央災害應變中心、公路總局統計全台因豪大雨積水、土石滑落坍塌等重大意外，目前全台包含高雄市、屏東、嘉義縣共10處地點遭採緊急預警性封閉，另因土石滑落、積水造成道路中斷封閉10處、道路災情封閉3個地點。

▲霧台鄉佳暮村路基路基被掏空 。（圖／台電屏東營業處提供）

公路總局表示：將持續監控水情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播，希望用路人能提前改道避免發生危險。

公路總局預警性封閉路段如下：



1.南投縣信義鄉台16線臨29便道1.1K~11.8K(地利至合流坪路段)，實施預警性封閉，預計於8日10時開放實施常態性夜間封閉管制。

2.嘉義縣阿里山鄉台18線阿里山公路34K~88K(觸口至阿里山路段)進行全線封閉，預計於8日10時視天候及道路狀況後，再決定開放通行。

3.高雄市桃源區台20線93K（撒拉阿塢橋），實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

4.高雄市桃源區台20線99K（復興橋），實施預警性封閉，預計於明9日10時開放。

5.高雄市桃源區台20臨105線0K~25K（梅山口至天池路段），實施預警性封閉，預計8日15時，恢復常態性管制作業。

6.南投縣信義鄉台21線110K~144.4K（草坪頭至塔塔加路段），實施預警性封閉，預計於8日10時開放實施常態性夜間封閉管制。

7.屏東縣三地門鄉台24線20.376K （三地門大橋），實施預警性封閉，預計於8日17時開放。

8.屏東縣三地門鄉~霧台鄉台24線26.7K~37.5K（三地門至霧台路段） ，實施預警性封閉，預計於8日9時開放。

9.高雄市那瑪夏區台29線2.88K（民生橋），實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

10.高雄市那瑪夏區台29線6.4K(民權橋)，實施預警性封閉，預計於9日10時開放。

道路受災土石滑落溪水暴漲封閉路段如下：

1. 屏東縣林邊鄉台17線259.1K~261.8K（嗂仔口橋施工路段），道路積水，實施道路封閉。

2. 屏東縣佳冬鄉台17線265.8K~266.2K（羌園施工路段），道路積水，實施道路封閉。

3. 高雄市甲仙區~六龜區台20線58.3K~72.5K（甲仙至荖濃路段），土石滑落，實施道路封閉。

4. 高雄市六龜區台20線68K（荖濃路段）路基流失，實施道路封閉。

5. 高雄市桃源區台20線93K~98.7K（勤和至復興中期道路），道路積水，實施道路封閉。

6. 高雄市桃源區台20線94.05K（明霸克露橋），橋梁沖毀，實施道路封閉。

7. 高雄市桃源區台20線100K~100.6K（梅蘭路段），土石滑落，實施道路封閉。

8. 屏東縣三地門鄉台24線30.67K（三地門路段），土石滑落，實施道路封閉。

9. 高雄市六龜區台27線14.2K~14.6K（扇平山莊路段），土石滑落，實施道路封閉。

10.高雄市那瑪夏區台29線11K~23K（那瑪夏至五里埔路段），土石滑落，實施道路封閉。。

道路積水封閉路段如下！

1. 高雄市旗山區台29線73.8K~74K（旗南三路路段），道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行。

2. 高雄市旗山區台29線76.8K~77K（旗南三路路段），道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行。

3. 高雄市旗山區台29線78.5K~79K（旗南三路路段），道路積水，封閉南下車道，調撥北上內車道，尚可通行。

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