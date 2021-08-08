屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

▲氣象局提醒受到西南風影響，今明兩天中南部仍要慎防豪雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

輕度颱風盧碧日前雖減弱為熱帶性低氣壓，但今（8/8）凌晨再度增強為輕度颱風。中央氣象局預報員劉宇其表示，盧碧颱風正快速往東北方移動，對台灣的影響漸小，但西南風仍持續影響台灣，今天主要降雨地區仍在苗栗以南，其中屏東山區累積雨量已經突破兩百毫米，西南風持續影響下、強對流仍有機會持續移入南部地區，今天仍要慎防大雨至豪雨等級雨勢。

對此，中央氣象局上午已對中南部6縣市發布大雨至豪雨特報，今日西南氣流逐漸減弱仍易有短延時強降雨，台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化、嘉義及台東地區有局部大雨發生的機率。

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▲西南風夾帶水氣仍多，氣象局持續針對南部六縣市發布大雨、豪雨特報 。（圖／氣象局提供）

劉宇其分析，今天北部上午則恢復到多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨機率。今、明兩天台灣附近水氣仍較多，中南部仍要慎防大雨和豪雨，北部和東部降雨偏向午後雷陣雨，但仍要留意局部較大雨勢發生。此外，今天南部高溫約在29度間，其他地方高溫回升，約在30至32度左右。

至於南部大雨何時趨緩？劉宇其說，今、明兩天水氣仍多，但週二開始水氣漸少，太平洋高壓預計週二後會緩慢向西延伸，但屆時風場轉為偏南風，迎風面的南部、東半部地區預計仍有局部短暫陣雨，中部以北則恢復為典型的夏季型態，降雨以午後局部短暫雷陣雨為主，未下雨時偏熱，高溫可來到32至33度間。

另外，氣象局也指出，除了已經漸行漸遠的盧碧颱風外，另一輕颱「銀河」也距離台灣十分遙遠，對台無影響；妮妲颱風則在今日上午8時變性減弱為溫帶氣旋，同樣對台灣沒有影響。

▲今主要降雨地區仍在南台灣山區 。（圖／氣象局提供）