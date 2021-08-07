日美都認定是颱風！「原盧碧」登陸台灣為何不發警報　專家說原因

▲盧碧將復活！加速北上過程中西南氣流減弱 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

原盧碧颱風降級為熱帶低壓，從新竹附近登陸，加上西南氣流影響，最多已在屏東降下破千毫米的雨量，中央氣象局表示，目前熱帶低壓加速向東北移動、遠離台灣，入夜後降雨減緩，但中南部仍有局部豪大雨發生機率。天氣風險公司分析，最強雨勢已過，但只是趨緩、並不是雨停，至於台灣為何不發颱風警報也有進一步解釋。

這次大規模降雨，為何台灣沒有發布颱風警報？也不像日本或美軍，持續認定盧碧仍是一顆颱風？天氣風險公司說明，是否為颱風，在科學上只有一個最硬的標準：中心風速是否達到17.2m/s。而熱帶低壓TD11（原盧碧）在福建沿海打轉、登陸台灣到遠離台灣的過程，台灣本島幾乎沒有一個氣象站風速達標，科學事實上很難認定它仍是颱風，這也是為什麼堅持只稱為「熱帶低壓」。

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▼台灣堅持降級「熱帶低壓」不發颱風警報，日美則認定是颱風。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC）



日本氣象廳（JMA）、美軍（JTWC）則仍認定盧碧為颱風，是因為TD11接下來要往日本侵襲，預報在路途上有重新增強的趨勢，日方為了方便作業，可能是原因之一，日本氣象廳對於颱風的認定常有自己特殊的考量。至於美軍，分析報文指出，是因為衛星分析到在台灣東南側有強風軸，才持續認定其為颱風，「但衛星資料如何與風速計實測相比？這強風軸究竟是台灣地形還是西南氣流所致？」

天氣風險公司並分析，隨著熱帶低壓向東北遠離，台灣上空的對流已經稍稍減弱下來，可以說雨勢最強的時間已經過去，但只是趨緩、並不是雨停。預估高雄、屏東、中南部山區至8日上午前，仍有較大雨勢發生的機會；其它各地在深夜後雨勢會慢慢趨緩、逐漸停止。

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天氣風險公司指出，9、10日（下周一、二）受到強烈西南風影響，台灣附近天氣仍不穩定，中南部在清晨至上午容易有雷陣雨。另外，下周熱帶擾動活動預估也相當活躍。

回到台灣的作業機制，天氣風險公司只出，雖然不發颱風警報，但氣象局接連發了「熱帶低壓特報」、「大規模或劇烈豪雨特報」等，對於政府的災害防救機制已經有了判斷、可以啟動的標準。在台灣並不是只有颱風會致災，在極端氣候下，大家要習慣越來越多的災害來源，是殘酷但是事實。也許是歷史的巧合，7、8日一向是讓人心驚膽戰的日子。高屏的雨還在下，希望這個父親節周末，大家都能平平安安。」

根據氣象局觀測，7日晚間8時，熱帶低壓以時速22公里向東北移動，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報，隨著熱帶低壓持續向東北方遠離，西南氣流有持續減弱的趨勢，7日晚起整體降雨減緩，但中部、東南部山區及南部地區仍須留意較明顯雨勢，有局部大雨發生的機率，尤其嘉義縣、台南市山區及高雄市、屏東縣仍有局部大雨或豪雨發生的機率。8、9日（周日、下周一）西南氣流逐減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部豪大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及各地山區有局部大雨發生機率。

▼原盧碧走後仍有西南氣流降豪大雨。



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