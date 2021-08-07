不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

▲原盧碧颱風出海後重整結構 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，原9號盧碧颱風降級為熱帶低壓，7日上午10時由新竹附近登陸，並在東北部近海重整結構，目前位在台北東方約120公里海面上，以時速27公里向東北移動，預估將持續向東北遠離，仍有再度成颱的趨勢，8、9日（周日、下周一）西南氣流逐漸減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部豪大雨發生機率，苗栗泰安鄉因風雨達標，已經率先宣布8日停班停課。

8日各縣市停班停課資訊：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【北部地區】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

【中部地區】

苗栗縣：南庄、泰安鄉今天停班停課。泰安鄉8日停班停課。

台中市：和平區7日停班停課。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：信義鄉、仁愛鄉7日停班停課。

雲林縣：7日停班停課。

【南部地區】

嘉義縣：7日停班停課。

嘉義市：7日停班停課。

台南市：7日停班停課。

高雄市：7日停班停課。

屏東縣：7日停班停課。

【東部地區】

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【離島地區】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：7日停班停課。

金門縣：尚未宣布。

（更新時間：2021/08/08 19:16）

原盧碧颱風從中國大陸出海後，降級為熱帶低壓直撲台灣，其南側西南氣流附近對流雲系發展旺盛，7日台灣及金馬澎地區天氣不穩定，台灣海峽有強對流陸續自海峽移入陸地，西半部地區已有持續性降雨，尤其中南部山區更為顯著。

截至7日下午3時出現最大時雨量為屏東縣霧台114.5毫米，3小時雨量超過100毫米的縣市有屏東縣、高雄市、嘉義縣、澎湖縣、南投縣、高雄市、苗栗縣、台南市及連江縣，其中最大為屏東縣霧台242.5毫米；過去24小時最大累積雨量為屏東縣霧台755.5毫米，高雄市桃源有685.0毫米、嘉義縣阿里山643毫米、南投縣信義503.0毫米；南投、嘉義、高雄及屏東山區已有超大豪雨，苗栗、台中、嘉義及台東也有大豪雨；馬祖、澎湖、新竹以南各縣市及台東、花蓮山區有局部豪雨出現。

▼盧碧颱風可能在8日復活 。（圖／NCDR）



▼中南部仍注意！豪大雨續灌2天 。（圖／中央氣象局）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘