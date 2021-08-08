桃園復興「土石流沖民宅」　急撤6戶13人！桃119線路樹倒塌

▲受颱風帶來豪雨沖刷，造成土石崩塌影響6戶民宅。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

受盧碧颱風影響，桃園市復興區從7日下午到晚上發生義盛里民宅上方邊坡發生土石崩塌，土石挾帶竹枝流入民宅後方，影響6戶民宅，所幸無人傷亡並順利撤出13人；另外桃119線道路因豪雨造成路樹倒塌路面，一度造成交通中斷正由復興工務段漏夜搶修中。

▲▼土石流已沖入民宅，警方緊急撤離6戶13人。（圖／大溪警分局提供）

盧碧颱風帶來桃園市山區豪雨，昨日14時許，興區義盛里一處民宅上方邊坡發生土石崩塌，土石挾帶竹枝流入民宅後方，影響該處6戶民宅，所幸無人傷亡。經大溪分局溪內派出所接獲通報，派員與義盛里長協助疏散該處里民共13人撤離，並安置於小烏來山莊。

▲搶修人員連夜動用器具將倒塌路樹清除。（圖／大溪警分局提供）

另昨日19時許，桃園市復興區桃119線8.3公里處亦因豪雨造成路樹倒塌，大溪分局復興派出所立即派警力於路樹倒塌處警戒及管制，復興工務段亦已派員前往現場清理倒塌路樹及路面。

大溪警分局表示，近日大雨連綿不斷，復興山區容易發生土石流、落石坍方等災害，呼籲民眾應隨時注意天候，如有發生災害可通報警方協助處理，另民眾非必要應避開山區路段，以免發生危險。

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