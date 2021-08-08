兒疑遭跆拳助教性騷　父母衝道館痛毆罵「變態」下場曝

▲台北一對吳姓夫妻，僅因兒子疑似被跆拳道館的未成年助教性騷，就痛毆助教，並辱罵助教是「披著羊皮的狼」。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一對吳姓夫婦聽聞兒子疑似遭到跆拳道館的未成年劉姓助教性騷擾，一時氣憤難平，痛毆劉男，更辱罵他是「變態、敗類、披著羊皮的狼」。台北地院審理後，認為兩人犯故意對少年共同犯傷害罪、公然侮辱罪等，各判處兩人應執行拘役40日，得易科罰金。

吳姓夫婦去年8月晚間，因聽到兒子疑似在跆拳道館，遭到跆拳道館未成年的劉姓助教性騷擾，怒氣難消的兩人直衝道館痛毆劉男。吳妻先以平板電腦砸向劉男的頭和身體，而吳男則負責拉扯並攻擊劉男的頭部和身體，劉男倒地後，氣憤難耐的吳妻，持館內的塑膠椅子，猛砸劉男，並辱罵劉男是「變態、敗類、披著羊皮的狼」，直到道館洪姓教練衝出來制止後，2人才停止對劉男的攻擊。

打完劉男仍無法平息心中憤怒的吳姓夫妻2人，再前往劉男母親經營的商店理論，高聲痛罵劉男是「變態」、「王八蛋」等，吳男更趁著劉男未注意時，再次趁機痛毆劉男的頭，最終導致劉男右側大腿多處挫傷、左側拇指擦傷、咽喉、左側肩膀挫傷與頭暈等傷害，讓劉男氣得直接報警處理。

台北地院審理後認為，吳姓夫婦2人因其子和劉男發生性騷擾糾紛而發生爭執，2人竟不思妥善處理、溝通，反恣意傷害劉男的身體及對其公然侮辱，顯見其自我情緒管理能力及尊重他人法益之法治觀念均仍待加強，惟念其坦承犯行，雖未與劉男和解，但有和解意願，考量劉男的傷勢與2人的智識、經濟程度，依成年人故意對少年共同犯傷害罪與公然侮辱罪，各判其應執行拘役40日，得易科罰金，以1千元折算一日。

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