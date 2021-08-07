不斷更新／雨彈強襲中南部　全國10縣市停班課一次看！

▲受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，中南部12縣市下起強降雨，各縣市政府陸續宣布停班停課。（圖／記者李毓康攝）
記者林冠吟／整理報導
受到原盧比颱風與西南氣流的影響，中央氣象局對東部和中南部12個縣市發布豪雨特報，面對豪雨來襲，6日晚間起，中南部等縣市政府陸續發布停班停課資訊，《ETtoday新聞雲》將帶您一次掌握全國停班停課資訊。
【北部地區】
基隆市：正常上班上課。
台北市：正常上班上課。
新北市：正常上班上課。
桃園市：正常上班上課。
新竹市：正常上班上課。
新竹縣：正常上班上課。
【中部地區】
苗栗縣：泰安鄉、南庄鄉7日9點起停止上班、上課。
台中市：和平區7日停止上班、上課。
彰化縣：正常上班上課。
南投縣：信義鄉、仁愛鄉7日停止上班、上課。
雲林縣：7日停止上班、上課。
【南部地區】
嘉義縣：7日停止上班、上課。
嘉義市：7日停止上班、上課。
台南市：7日停止上班、上課。
高雄市：7日停止上班、上課。
屏東縣：7日停止上班、上課。
【東部地區】
宜蘭縣：正常上班上課。
花蓮縣：正常上班上課。
台東縣：正常上班上課。
【離島地區】
澎湖縣：正常上班上課。
連江縣：7日停止上班、上課。
金門縣：正常上班上課。
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