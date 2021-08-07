雨彈強轟邊坡坍方+淹水！台14線中斷　8公路單線通行6預警封路

▲受到熱帶性低氣壓與西南氣流的影響，中南部多個縣市降下強陣雨，造成多處道路陸續有災情傳出。（圖／資料照）



記者林冠吟／綜合報導

受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，中央氣象局對中南部12個縣市發布豪雨特報，中南部多處地區都下起強降雨，也部分路段陸續有災情傳出，公路總局統計，目前已有15處路段受到影響，包含6處實施預警性封閉，南投仁愛鄉因邊坡坍方阻斷通行，與8處道路陸續傳出災情。

公路總局也提醒民眾，公路總局會持續監控水情動態，以發布道路預警消息。提醒用路人，颱風豪雨期間，山區道路一方生坍塌、落石危險，路況較難掌握，非必要請勿進入。

預警性封閉路段:

1.台18線38K~100K(觸口~阿里山路段)視巡查後，開放通行。

2.台20線臨105線0K~25K(梅山口~天池路段)預計8日15時恢復常態性管制作業。

3.台20線58K~72K(甲仙~荖濃路段) 視巡查後，開放通行。

4.台20線93K~98K(勤和~復興路段) 視巡查後，開放通行。

5.台20線100K(梅蘭路段) 視巡查後，開放通行。

6.台29線11K~23K(那瑪夏~五里埔路段) 視巡查後，開放通行。

道路災阻:

1.南投縣仁愛鄉台14線73k+300人止關路段邊坡坍方阻斷。

道路災情:

1.屏東縣潮州鎮台1線415K(潮州路段)，路樹倒塌， 影 響南下車道，調撥北上車道單線雙向管制通行。

2.台東縣太武鄉台9線412.5K(加津林路段)，邊坡土石滑落，占用南下外側車道，內側車道正常通行。

3.屏東縣林邊鄉台17線261K+400~500(嗂仔口橋路段)，北上外車道路面積水20公分道路封閉，北上車輛請改走環灣道路；南下外側車道尚可通行。

4.高雄市六龜區台20線68K (寶來路段)，路基流失路面下陷，目前單線雙向通行。

5.高雄市燕巢區台22線7K+200西向(衡山路路段)，路面積水影響外側1車道，內車道尚可通行。

6.高雄市旗山區台29線73K+800~74K+000南下(旗南三路路段)，土石滑落積水溢淹路面，影響南下外車道，南下內車道尚可通行。

7.高雄市旗山區台29線76K+800~77K南下(旗南三路路段)，土石滑落積水溢淹路面，影響南下車道，調撥北上內車道通行。

8.高雄市大樹區台29線80K南下(統領路路段)，路樹及電桿倒塌，占用南下外側車道，南下內車道尚可通行。