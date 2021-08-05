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醉男揉胸空姐又打人「遭膠帶大綑」糗片曝　嗆：我爸媽身價千萬！

記者張寧倢／編譯

美國邊疆航空（Frontier Airlines）日前有一名男性乘客在航程中喝醉，先是摸了2名空姐的胸部，之後又動手毆打第3名男性空服員，最後被用膠帶纏繞全身，像木乃伊一般地被固定在機艙座位上，但失控男子仍不斷大聲叫喊稱，「我爸媽身價200萬美元（約新台幣5552萬元）。」

▲▼美國男子在飛機上發酒瘋，被空少用膠帶綁成木乃伊。（圖／翻攝自推特／@SweeneyABC、@k9spams）

▲美國男子在飛機上發酒瘋，被空少用膠帶綁成木乃伊。（圖／翻攝自推特／@SweeneyABC、@k9spams）

根據《每日郵報》報導，俄亥俄州22歲男子貝瑞（Maxwell Berry）7月31日搭乘邊疆航空從費城飛往邁阿密，卻在班機上喝了好幾杯酒，直到情緒開始失控。邁阿密戴德縣（Dade）警方報告指出，貝瑞用空酒杯摩擦空姐的背，這名空姐立刻告訴貝瑞，「不要碰我」。隨後貝瑞不小心將酒灑到衣服上，結果他竟然光著上身走出廁所，機組人員不得不從他的隨身行李中拿出乾淨的襯衫讓他換上。

報導稱，在四處走動了大約15分鐘後，2名空姐遭貝瑞從後方環抱，並且撫摸了她們的胸部，不久後，貝瑞對著空服員不斷叫囂，還出拳毆打一名空少，結果遭到強力制伏，空少用膠帶將貝瑞綑綁在座位上，而這段過程全被其他乘客拍下來，上傳到網路。坐在貝瑞後排的乘客李維拉（Alfredo Rivera）表示，「他開始出現攻擊性，基本上就是攻擊了那名空少。」

據影片內容與乘客轉述，貝瑞被綑成「木乃伊」後仍未能冷靜下來，持續喊著救命，還大聲宣稱，「我爸媽身價200萬美元。」班機降落後即遭警方逮捕，被還控3項非法肢體接觸罪。貝瑞事後還在推特上轉發影片稱，這是他人生遭遇到最沒人性的經歷，還誇口說他可以買下這家航空，「誰能告訴我被膠帶黏在飛機座位上到底有什麼好笑的？我被當作畜牲般對待。」然而，大部分貼文現在已經刪除。

邊疆航空起初聲明，乘客與空服員發聲不適當的肢體接觸，隨後攻擊另一名空服員，調查完成前，相關人員將暫時解除飛行職務。遭網民圍剿後，邊疆航空改口坦承最早的那份聲明過於倉促，但仍未說明相關空服員是否會因為違規而被停職。

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