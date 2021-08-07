疫情襲人妻怕失業：被老闆滾床單　自拍謎片一個Move曝驚人真相

▲高雄一名人妻向老公謊稱自己在美容院當翻譯，實際卻從事賣淫，綠光罩頂的老公得知真相後，怒對美容院老闆提告。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名鄭姓男子自稱自己的越南籍老婆，自2016年起在高雄某美容店擔任翻譯，卻在無意間看到手機裡老婆和美容店黃姓老闆的性愛影片，勃然大怒的鄭男主張，黃男利用權勢對老婆性侵得逞，怒對黃男求償80萬元，但黃男喊冤，表示其妻實際根本在賣淫，而他並不清楚鄭妻的婚姻狀況。高雄地院審理後，認為黃男已知鄭妻已有配偶，不採信其證詞，判黃男應賠償15萬元。

鄭姓男子2001年和其越南籍老婆結婚登記至今，鄭男在旅行社擔任導遊，而鄭妻則告訴鄭男自己在美容院當翻譯。直到去年，全球受到新冠肺炎疫情衝擊，觀光業全面停擺，讓鄭男頓失收入，全家的經濟重擔全落在鄭妻身上。一次，鄭男無意間在手機裡發現鄭妻和美容院黃姓負責人的性愛影片，綠光罩頂的鄭男氣沖沖地拿著影片質問鄭妻，鄭妻才吞吞吐吐地表示，黃男威脅她若不和他發生關係，就要將她辭退、減薪，她是迫不得已。

想要為老婆討回公道的鄭男，立刻前往美容店質問黃男，不黃男卻強調，他從未以權勢要脅和鄭妻發生關係，況且鄭妻在美容院擔任服務生，提供客戶性交易服務，而通常擔任服務生的女子多會隱瞞其婚姻狀況，自己是在不清楚鄭妻婚姻狀況下，和鄭妻進行性交易，還反控鄭男早就知道鄭妻在從事性交易，是鄭姓夫婦意圖跟他要錢不成，才會反咬他一口。

法官審酌相關事證後發現，鄭妻有過3次從事性交易被抓的紀錄，且作為證據的性愛影片中，黃男還會「反客為主」，幫鄭妻提供口交服務，實在難以信服黃男是純粹花錢享受；加上黃男曾借貸110萬元給鄭妻，完全不畏鄭妻遠走他鄉，導致自己求償無門的情形來看，應是已清楚掌握鄭妻的家庭狀況，才能這麼的有恃無恐，否則黃男豈敢在僅取得已知離婚，且是從事不法性交易工作維生的外籍女子的本票後，就輕易借貸，認為其辯詞不足採信，黃男已損害鄭男的配偶權，判其應賠償15萬元，全案仍可上訴。

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