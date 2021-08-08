　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵皮屋有人幫忙修了！媽許願「想增設衛浴」　舉重方莞靈：真的嗎

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

文／中央社

（中央社記者張榮祥台南7日電）在日本東京奧運拿下女子舉重49公斤級第4名的方莞靈，尚在防疫旅館未返家，但台南市政府已對她在台南柳營區租屋處展開修繕，方莞靈從母親武虹均口中得知，驚喜地無法置信。

方莞靈來自單親家庭，與擔任看護工的母親武虹均相依為命，兩人在台南市柳營區旭山里租屋居住，住處簡陋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方莞靈奪得東奧女子舉重49公斤級第4名，可獲得獎金新台幣300萬元，方莞靈想利用這筆錢讓武虹均開小吃店圓夢，武虹均則希望鐵皮屋的住家改建成雙人套房，讓方莞靈回家時住得舒服點。

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

台南市政府勞工局得知後出手相助，與台南市木工、電氣、泥水、油漆工程職業工會會勘後，將為武虹均住家增設衛浴、廚房及臥室，後續再動員「做工行善團」接力修繕，8月5日動工，預定9月完工。

武虹均今天表示，母女2人已半年沒見面，每天以視訊電話連絡，她已告知方莞靈住家修繕的消息，方莞靈驚喜不已，直問「是真的嗎」。

除出手協助方莞靈住家修繕，台南市長黃偉哲也寄送台南小吃給正在防疫旅館的方莞靈，希望方莞靈快樂返鄉。

▼舉重好手方莞靈。（圖／讀者提供）

▲台南女將方莞靈載譽歸國，收到黃偉哲市長所寄來自台南家鄉好味，開心在IG打卡。（讀者提供，下同）

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

ET快訊
快訊／今明2天仍要防豪雨！　各地降雨趨緩時間出爐
巴黎奧運「刪減項目」曝　將衝擊台灣奪牌希望
快訊／台中知名梧棲新天地餐廳起火！　頂樓黑煙狂竄
拒絕開房錢AA制！妹子吐心聲「承受風險大」：只是為了滿足男友
快訊／虎林市場雞肉攤確診　8家人、9攤商PCR出爐
鍾麗緹23歲大女兒「半裸床照」曝光！　辣擠北半球+深V電暈網
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

易忽略但常見「5種疫苗副作用」曝　醫點出這項較奇特

普悠瑪號防疫破口！四人桌無梅花座　台鐵急改規定：每桌限坐兩人

海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣10日起試營運　

快訊／「AZ+莫德納」混打來了！陳時中下午2點說明

王必勝1張照曝「團隊秘密基地」牆上藏亮點！笑稱：88節放假不習慣

「你敢打XX嗎」這句話真的很煩！　醫600字心聲萬人讚

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

易忽略但常見「5種疫苗副作用」曝　醫點出這項較奇特

普悠瑪號防疫破口！四人桌無梅花座　台鐵急改規定：每桌限坐兩人

海岸最美波浪狀屋頂　新竹漁港｢波光市集｣10日起試營運　

快訊／「AZ+莫德納」混打來了！陳時中下午2點說明

王必勝1張照曝「團隊秘密基地」牆上藏亮點！笑稱：88節放假不習慣

「你敢打XX嗎」這句話真的很煩！　醫600字心聲萬人讚

接駁轉乘要2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種level

驚！牙周病患罹新冠「死亡率高8倍」　醫籲戴「隱形口罩」增保護力

淚灑全場！日本空手道名將喊「媽，我辦到了」　捧母親遺照摘金

前男友闖家「把7隻小貓丟下樓」　她開窗崩潰「全摔死遮雨棚上」

劉伊心二寶剃頭「儀式發生插曲」　曝古裝合照：老公最好父親節禮

屏東單日累積雨量破200毫米！今北部天氣先回穩　降雨趨緩時間出爐

「壞壞時最解嗨一句話」？7千則留言刷爆　最美博士聽這句笑到飆淚

米爾斯奧運場均19.6分領澳洲奪銅　美媒：籃網板凳暴徒

韓國奧運僅20面獎牌37年來最糟糕　韓媒批：檢討奧會

本周我最毛／跟爸逛寵物店！汪尾隨後方「眼神發亮」：快買那一包

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

生活熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

防住院、防重症、防死亡AZ最佳　醫：勝過BNT

威力彩頭獎上看13億！　4星座中獎機率高

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

「你敢打XX嗎」這句話很煩　醫心聲萬人按讚

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

韓國加油妹爆紅！網搜IG竟是31萬粉網紅

更多熱門

相關新聞

狼父邀嫩妹躲雨　拐回家求愛不成強壓性侵

狼父邀嫩妹躲雨　拐回家求愛不成強壓性侵

20多歲女性小夏（化名，下同）一日和友人在台南四草大橋看海景，因當天下雨又沒帶傘，答應開車經過搭訕的林姓男子上車躲雨，之後再隨林男回家，未料卻遭對方強制性交。她因擔心受傷害也怕懷孕，提議對方戴保險套，她就當作一夜情，但林男精蟲衝腦，連套都懶得拿，不顧女方意願直接洩慾。

日本腦炎台南再添1例

日本腦炎台南再添1例

豪雨黃偉哲督促道路搶修與補強

豪雨黃偉哲督促道路搶修與補強

黃偉哲：原地歡度父親節記防疫

黃偉哲：原地歡度父親節記防疫

黃偉哲報告台南無重大災情

黃偉哲報告台南無重大災情

關鍵字：

台南2020東京奧運舉重方莞靈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／盧碧「回魂」復活了　大雷雨國家警報響

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

「中華台北」不存在！　美專家籲阻中國惡意影響

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

不爽女友遭灌酒約談判　17歲少年脖子中刀亡

全紅嬋爆紅　全家看門外景象傻眼

鬼月16項祭拜禁忌！　拜錯小心衰整年

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面