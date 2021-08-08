鐵皮屋有人幫忙修了！媽許願「想增設衛浴」　舉重方莞靈：真的嗎

▲勞工局「愛心修繕志工團」志工們，幫方莞靈母親租處進行拆除、修繕工程。（圖／台南市政府勞工局提供，下同）

文／中央社

（中央社記者張榮祥台南7日電）在日本東京奧運拿下女子舉重49公斤級第4名的方莞靈，尚在防疫旅館未返家，但台南市政府已對她在台南柳營區租屋處展開修繕，方莞靈從母親武虹均口中得知，驚喜地無法置信。

方莞靈來自單親家庭，與擔任看護工的母親武虹均相依為命，兩人在台南市柳營區旭山里租屋居住，住處簡陋。

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方莞靈奪得東奧女子舉重49公斤級第4名，可獲得獎金新台幣300萬元，方莞靈想利用這筆錢讓武虹均開小吃店圓夢，武虹均則希望鐵皮屋的住家改建成雙人套房，讓方莞靈回家時住得舒服點。

台南市政府勞工局得知後出手相助，與台南市木工、電氣、泥水、油漆工程職業工會會勘後，將為武虹均住家增設衛浴、廚房及臥室，後續再動員「做工行善團」接力修繕，8月5日動工，預定9月完工。

武虹均今天表示，母女2人已半年沒見面，每天以視訊電話連絡，她已告知方莞靈住家修繕的消息，方莞靈驚喜不已，直問「是真的嗎」。

除出手協助方莞靈住家修繕，台南市長黃偉哲也寄送台南小吃給正在防疫旅館的方莞靈，希望方莞靈快樂返鄉。

▼舉重好手方莞靈。（圖／讀者提供）