日本腦炎台南再添1例　請民眾加強落實防蚊措施

▲鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻之疫苗施打，豬舍周遭環境亦應注意環境整潔，清除廢棄容器，降低病媒蚊孳生風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內現仍處日本腦炎流行期間，台南市7日再增一例日本腦炎確定病例，本案為全國第20例，衛生局提醒民眾一定要做好自身防蚊措施，按時攜帶家中年滿15個月以上之幼兒至本市各區衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗。

衛生局指出，個案為40餘歲男性，無慢性病史，居住白河區，於7月24日至25日間開始出現肌肉痠痛、嘔吐、腹瀉等症狀，7月26日始發高燒，由家屬送至嘉義長庚醫院急診就醫，隔日出現意識改變症狀，收治住院治療，7月28日轉至成大醫院加護病房，8月3日通報日本腦炎進行鑑別診斷，8月7日經衛生福利部疾病管制署綜合研判陽性，個案目前狀況已持續好轉，仍住院治療中。

衛生局調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點僅住家、自家雞舍及里活動中心，居住地及活動地附近2公里範圍內有多處豬舍、雞舍及水稻田等高風險環境，研判於上述地點附近感染之可能性較高，衛生局已立即委請衛生福利部疾病管制署及國家衛生研究院之專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估，找出孳生源位置，請環保局清潔區隊人員針對上述地點加強環境清消，並籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻之疫苗施打，豬舍周遭環境亦應注意環境整潔，清除廢棄容器，降低病媒蚊孳生風險，同時透過里長加強鄰近居民之衛教宣導，提醒民眾一定要做好自身防蚊措施，按時攜帶家中年滿15個月以上之幼兒至本市各區衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，其中6月至7月為流行高峰。國內主要傳播日本腦炎病媒蚊為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬隻為病毒最主要的增幅宿主。大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。請民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑。

衛生局許以霖局長表示，日本腦炎已有疫苗可預防，57年次以前出生之民眾及新住民可能未接種日本腦炎疫苗，籲請民眾除應按時攜帶家中年滿15個月以上之幼兒至本市各區衛生所或合約院所接種疫苗外，居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境之民眾應加強自身防蚊措施，未曾接種或接種史不明之成人，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。疾病相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免費防疫專線1922或06-3366366洽詢。

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