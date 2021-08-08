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狼父邀嫩妹躲雨拐回家性侵！　床上求愛「堅持不戴套」：懶得拿

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小夏（化名）遭林男性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

20多歲女性小夏（化名，下同）一日和友人在台南四草大橋看海景，因當天下雨又沒帶傘，答應開車經過搭訕的林姓男子上車躲雨，之後再隨林男回家，未料卻遭對方性侵。她因擔心受傷害也怕懷孕，提議對方戴保險套，她就當作一夜情，但林男精蟲衝腦，連套都懶得拿，不顧女方意願直接洩慾。

事發於2019年5月初，小夏與閨密一同前往台南四草大橋遊玩，當天下雨因兩人沒帶傘想找地方躲雨，此時開車載著孩子經過的林男停在她們面前，搭訕問道是否進車內躲雨。兩人答應後上車，期間小夏和閨密聊到感情生活，表示想要交男友，之後雨停了閨密先下車離開，小夏則想去高雄找朋友，此時林男表示也要去高雄，可以順道載她去，但必須先回家一趟。

林男載小夏回家後，還表示要先把孩子送到母親那裡，讓小夏等他回來，之後兩人便在客廳聊天。然而林男等不及，隨即問道「妳願不願意當我的女朋友」，小夏拒絕後竟被強抱並強吻頸部和鎖骨部分，掙扎推開對方後，在害怕之下答應林男參觀他位在二樓的房間。「舒不舒服？」入房後林男要小夏坐在床上試試床的舒適度，小夏坐下回答「舒服」，旋即被林男壓制在床，撂話「今天得不到妳，就不會讓妳回家。」林男被拒後仍然未放開小夏雙手，繼續強吻她臉、脖和鎖骨。

小夏無力阻止對方，但怕事後懷孕，只好提議自己就當一夜情，但林男必須戴套，等他答應後便放棄掙扎，沒想到林男只是哄她，接著立刻被指侵和生殖器性侵。事後小夏仍由林男載往高雄，她傳訊息給閨密，表示覺得自己很髒。

林男辯稱當天並無違反對方意願，雙方是合意性交，還是小夏主動提議要他戴套和她發生性關係，也未見對方有任何言語或動作的抗拒，甚至質疑小夏仙人跳，但當法官問及為什麼不戴套，他只回答保險套在一樓，懶得下去拿。

小夏指出她多此以言語拒絕對方，雙方還有拉扯，鎖骨更因此擦傷等，而且林男一直跳針問「願不願意在一起」，還說「想不想要小孩」。

經上訴後最高法院法官認為，當受性侵害一方發現抵抗無效，或可能受到更嚴重的傷害甚至危及性命時，為求自保而選擇順從加害者的行為，屬於合理範圍內的表現，而且小夏是先拒絕後順從，足證明林男違反被害人意願，因此判處林男有期徒刑3年6月定讞。

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