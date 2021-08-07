工寮開門驚見「斷崖」！邊坡遭大雨整片削掉　台積電外包商撤離

記者陳凱力／新竹報導

盧碧颱風逼台，根據氣象局資料顯示，今(7)日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，苗栗、臺南、屏東及臺中市、雲林山區有局部豪雨或大豪雨，新竹、花蓮等山區則有局部大雨或豪雨。連日降雨也造成多起山區落石災害，新竹縣寶山鄉一處工寮旁邊坡，就因豪大雨不斷，將邊坡土石沖毀，崩坍處離工寮甚至只有10公尺，所幸目前尚無人員傷亡。

▲寶山鄉寶新路一處工寮邊坡遭雨水沖塌。（圖／縣議員邱振瑋提供，下同）



▲大片邊坡被沖到河裡，距離一旁的工寮僅約10公尺的距離。

▲縣議員邱振瑋說，目前並未有人員傷亡，不過考量安全，還是與該承包商協調是否將工人先撤離。

新竹縣議員邱振瑋說，這個工地是一個台積電外包商位於寶新路一段的一處工寮，近日大雨不斷，將工寮旁邊坡直接衝掉一大塊，造成長約30公尺的裂口，離工寮最近處只離了10公尺左右，非常接近。

邱振瑋說，上午十點多發生邊坡被沖掉一大塊，之後隨著雨勢，邊坡仍不斷發生小規模坍塌，雖未有人員傷亡發生，不過未免後續危險，已經前往與承包商溝通，將工人撤離此處。縣府表示，已經通報相關單位前往協調，協助將人員撤離。

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