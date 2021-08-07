屏東三地門大橋封路！水位逼近警戒線　東琉線交通船8日停航

▲▼三地門大橋水位高漲封路。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流帶來大豪雨及風勢影響，海面掀起一波波長浪，威脅船隻航行安全，東琉線交通船宣佈明(8)日航班停開；而三地門大橋上游監測雨量站「上德文」的24小時雨量，已超過400毫米警戒值，橋梁水位接近警戒水位持續高漲，實施預警性封閉。

東琉線交通船業公佈，東琉線民營航運、鹽埔大福航運、泰富航運、公船、鵬琉線航運交通客船基於安全，明(8)日全部停開。後壁湖－蘭嶼:也全日停航。

里港警分局說，台24線20公里+376公尺的三地門大橋，因上游監測雨量站「上德文」之24小時雨量已超過400mm警戒值，橋梁水位接近警戒水位持續高漲，實施預警性封閉，籲請用路人改走替代道路。

負責的潮州工務段已先於管制路段前擺放交維警示用路人；轄區的里港警分局三地門分駐所員警也在三地門端協助交管。

另屏東縣政府消防局新園分隊於今(7)日14時44分自接民眾報案指稱新園鄉鹽埔村三界公廟往堤防1公里處有1民眾因淹水受困工寮，立即出動新園、東港分隊及第三大隊共計10車1艇14人前往現場救援，於15時43分利用船艇將受困的59歲男子順利救上岸。

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