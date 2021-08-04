大雨強襲！竹科旁「路河」現蹤　水陸兩棲u-bike秀溼背：超猛

▲園區大門附近午後因瞬間大雨造成路段積水。（圖／翻攝臉書《新竹人新竹事》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央氣象局今發布台北市、新北市、桃園市等15縣市大雨特報，新竹市區午後3點左右開始下起大雨，打雷閃電也伴隨而來，市區幾個路段也出現小積水的情況，不到半輪高的積水，雖不至於讓道路阻塞不通，卻依然讓用路人狼狽涉水而行。新竹市消防局表示，因瞬間強降雨，積水來不及退散，園區大門附近的慈雲路段一度積水約8公分，不過隨著雨勢減緩後，稍早水勢已退。

根據「經濟部水利署」網站的即時雨量顯示，新竹市東區24小時累積雨量57.5公厘，警戒狀態為正常，不過下午突如其來的雨勢來勢洶洶，新竹市慈雲路附近幾個路口都出現小淹水的情況。臉書社團《新竹人新竹事》也有網友PO文提醒用路人小心。

▲▼好市多前的慈雲路也發生積水，不過消防局並未接獲通報。

消防局說，今日共接獲4起積水通報，不過情況都不嚴重，像是光復路(高速公路交流道前)的積水在雨勢減緩後就自行退去，香山地下道則在人員抵達前就退水，至於慈雲路則未接獲通報。

消防局也解釋，光復路交流道前除了地勢較低外，更因為還有上方還有高速公路，每當瞬間暴雨時等於有雙倍以上的進水量，容易產生積水，但該處的排水實際上是正常的。

►涼爽舒適一夜好眠「涼感被、涼感保潔墊」100%萊賽爾天絲涼感鋪棉涼被

►新竹男抱50萬拜師！求股海致富秘笈 他一聽內幕心都涼了

►生態林蔭步道欣賞日夜湖景 竹市青草湖環湖步道今重開箱