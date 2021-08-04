　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雨強襲！竹科旁「路河」現蹤　水陸兩棲u-bike秀溼背：超猛

▲竹科大門附近午後積水　網見「水陸兩棲u-bike」：超猛。（圖／翻攝臉書新竹人新竹市）

▲園區大門附近午後因瞬間大雨造成路段積水。（圖／翻攝臉書《新竹人新竹事，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央氣象局今發布台北市、新北市、桃園市等15縣市大雨特報，新竹市區午後3點左右開始下起大雨，打雷閃電也伴隨而來，市區幾個路段也出現小積水的情況，不到半輪高的積水，雖不至於讓道路阻塞不通，卻依然讓用路人狼狽涉水而行。新竹市消防局表示，因瞬間強降雨，積水來不及退散，園區大門附近的慈雲路段一度積水約8公分，不過隨著雨勢減緩後，稍早水勢已退。

根據「經濟部水利署」網站的即時雨量顯示，新竹市東區24小時累積雨量57.5公厘，警戒狀態為正常，不過下午突如其來的雨勢來勢洶洶，新竹市慈雲路附近幾個路口都出現小淹水的情況。臉書社團《新竹人新竹事》也有網友PO文提醒用路人小心。

▲竹科大門附近午後積水　網見「水陸兩棲u-bike」：超猛。（圖／翻攝臉書新竹人新竹市）

▲▼好市多前的慈雲路也發生積水，不過消防局並未接獲通報。

▲竹科大門附近午後積水　網見「水陸兩棲u-bike」：超猛。（圖／翻攝臉書新竹人新竹市）

消防局說，今日共接獲4起積水通報，不過情況都不嚴重，像是光復路(高速公路交流道前)的積水在雨勢減緩後就自行退去，香山地下道則在人員抵達前就退水，至於慈雲路則未接獲通報。

消防局也解釋，光復路交流道前除了地勢較低外，更因為還有上方還有高速公路，每當瞬間暴雨時等於有雙倍以上的進水量，容易產生積水，但該處的排水實際上是正常的。

►涼爽舒適一夜好眠「涼感被、涼感保潔墊」100%萊賽爾天絲涼感鋪棉涼被

►新竹男抱50萬拜師！求股海致富秘笈　他一聽內幕心都涼了

►生態林蔭步道欣賞日夜湖景　竹市青草湖環湖步道今重開箱

 
ET快訊
英拳擊手「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士

半夜碰一聲！宜蘭廂型車遭小貨車側撞翻覆　2駕駛受傷

他蛇行被檢舉　後行李廂驚見貝瑞塔+20萬！警驚呆：金ㄟ假ㄟ

快訊／製造假車禍擄殺通訊行甜姐兒　兇嫌「惡劣至極」從重量刑

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士

半夜碰一聲！宜蘭廂型車遭小貨車側撞翻覆　2駕駛受傷

他蛇行被檢舉　後行李廂驚見貝瑞塔+20萬！警驚呆：金ㄟ假ㄟ

快訊／製造假車禍擄殺通訊行甜姐兒　兇嫌「惡劣至極」從重量刑

東奧限定！空手道僅此一屆　文姿云奪牌將締造歷史

紅帽攜手Nutanix推方案　讓雲端原生技術、超融合解決方案「高互通」

游錫堃：奧運正名工作一定要做　過程必須確保國手權益

庾澄慶19歲帥兒出道造型曝光！「DIOR透視服＋白西裝」網：白馬王子

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

CK One夏季限量淡香水2100元→799元！檸檬、西瓜好沁心　男女都能用

走進海中央！「淺水灣芝蘭公園」海上觀景台成新亮點

台灣選手表現超棒！　外媒搶關注大讚「創下奧運最佳成績」

熱錢湧入買股！外資力捧　電子股重返主流

徐正賢／奧運賽事將近尾聲　你我「兩行動」將成運動產業發展助力！

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

社會熱門新聞

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

快訊／國1中壢轉接道車禍　1男當場死亡

「你可以睡旁邊但不能碰我」　女大生收留同學反被性侵

空軍少將索賄4500萬　竟把2600萬現鈔當冥紙燒了

即／高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸騎士

即／受困火場找到了！新北10歲女童命危搶救

即／台中中區涵洞施工意外！　5工人無呼吸心跳搶救中

即／製造假車禍擄殺通訊行甜姐兒　兇嫌從重量刑

台大高材生不爽被退訓！網爆「情報員真實身分」被查水表

快訊／新北民宅大火「10歲女童搶救不治」

加拿大藥廠女老闆遭詐　警換算台幣驚：6千多萬

即／新北雙溪民宅竄火舌！10歲女童受困

「瘋狂飢渴」男聲押　國安局退訓上網討拍做這事

更多熱門

相關新聞

颱風逼近！各地大雨時程表曝光

颱風逼近！各地大雨時程表曝光

颱風盧碧持續往台灣海峽接近，中央氣象局發布海上颱風警報，預計明日登陸中國，明日下半天到周五上半天最接近金門、馬祖，屆時將有明顯風雨，中南部受其牽引的西南風影響也會有大雨或豪雨。氣象粉專指出，之後幾天北北基、桃竹苗等地下午降雨機會高；中南部整天陰雨不定；東部則是時晴時陰。

雲林暴雨淹水民怨滯洪池沒用　五河局說話了

雲林暴雨淹水民怨滯洪池沒用　五河局說話了

颱風「盧碧」要來了！氣象局說明

颱風「盧碧」要來了！氣象局說明

盧碧還沒來「大規模崩塌」黃色警戒1處！

盧碧還沒來「大規模崩塌」黃色警戒1處！

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

關鍵字：

淹水颱風

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面