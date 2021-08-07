手機偷拍同棟女生入浴　男大生聽尖叫狂逃秒刪影像

▲桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生洗澡，竟潛入浴室持手機偷拍，還來不急觀看被發現後秒刪影像，事後被依妨害秘密罪嫌提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生進入浴室洗澡，竟偷偷持手機從浴室窗戶偷拍，女大生發現窗戶有手機偷拍驚聲尖叫，男大生趕緊溜出秒刪影像，企圖掩飾證據，但其身影仍遭監視器拍下，事後女大生報警提告，警方根據監視器畫面找來胡姓男大生，胡在偵訊時坦承犯行，但女大生拒絕和解與原諒，桃園地院依妨害秘密罪嫌判處胡2月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，21歲的胡姓男大生在中壢區某大學附近租屋，去年10月22日晚間10時許，見同棟租屋處女大生進入浴室洗澡，躲在浴室外窗戶將手機伸入偷拍，女大生抬頭驚見有手機對著她拍攝嚇得驚聲尖叫，胡男見事跡敗露趕緊逃逸現場，還來不急觀看秒刪手機內影像。

女大生驚魂未定報警提告，中壢警方從租屋處監視器發現偷拍狼身影，一眼認出同棟胡男涉有重嫌，胡男在警方偵訊時坦承犯行，其手機雖已刪除影像，但透過數位影像還原後仍證實確有偷拍畫面，依妨害秘密罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢複訊後依妨害秘密罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，胡姓男大生利用租屋處大樓得自由進出各樓層之便，竟無故至女大生套房浴室，以手機竊錄其沐浴之非公開活動與身體隱私部位，已侵害其個人隱私，對其心理造成相當傷害；胡男案發後至判決前，未能與女大生達成調解或和解，賠償女大生所受損失，惟念其犯後坦承犯行，態度尚佳；女大生遭偷拍後身心受創，至今不願原諒胡男，審結依防秘密罪判處胡男2月有期徒刑，如易科罰金以每日1000元折算1日，本案還可上訴。

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