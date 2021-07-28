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獨／登山教練回擊偷拍NTR！跟我女友做還拿自拍棒　怒控仙人跳

記者陳以昇、黃彥傑／新北報導

曾經在87天內完成登百岳壯舉創下紀錄的李姓男子，日前遭一名男子指控玩NTR（性伴侶與第三者發生性關係亦稱綠帽癖）時，在雙方4人「聯誼」過程裝針孔偷拍；李男出面回擊，裝針孔是為了防盜，男子早知道有裝設，卻利用這點對他勒索錢財，前後要了40萬，更慫恿朋友栽贓他外流不雅影片，要他付出千萬賠償金，更提告侵害配偶權，李男痛斥「他佈局要錢！」

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲登山教練與朋友大玩NTR，被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李姓登山教練向《ETtoday新聞雲》記者表示，自稱小王的林姓男子，從事資訊業務工作，2人是在2015年共同參加墾丁的「夫妻聯誼」活動認識的，之後慢慢熟稔後，開始在三重住家進行多人聯誼性關係，林男熱衷「NTR」，還會相約參加其他「聯誼」活動，次數多到數不完，兩個人友誼好到以兄弟相稱，更將住處鑰匙給林男方便進出。

▼登山教練的楊姓女友（左）與林姓朋友（中）及許姓妻子（右）玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男指控李姓教練拿減肥茶給他喝，結果喝了之後情慾高漲，並要求女友與林男發生性關係來增進情趣；事後月餘，林男夫妻倆又到李男家中飲用減肥茶，喝完後隨即性起在房內纏綿，隔天妻子卻斷片，懷疑茶裡面有問題。

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李男回擊指出，當時確實是有喝網購的越南減肥茶，但會情慾高漲是因為林男想要「玩嗨一點」，花了3萬5買了100包摻有不名藥物咖啡包，自己出了2萬認購50包，這些記錄都還留著，當時與林男夫妻3人玩聯誼，根本是同意進行性行為，並非減肥茶有問題。

▼李姓登山教練（右）與林姓朋友（左）及許姓妻子（中）感情很好 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男進一步指控，2020年3月間，李姓教練筆電有問題，他好意幫忙維修，赫然發現自己與妻子在李姓教練房內的床第之歡，及與他女友性愛畫面，全在筆電裡的資料夾，李姓教練自稱監視器拍攝供自己收藏，可改善自己的性生活，在不斷道歉下他才不願追究。

▼李姓登山教練（中）與楊姓女友（左）及林姓朋友的許姓妻子（右）大玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對這點，李姓教練坦承在購屋時，因時常不在台灣，加上要增加與女友的性生活情趣，才會在客廳及臥室內裝設監視器，而且早在2019年10月時，林男就已經知道裝設的位置，再者我跟他老婆在「聯誼」時，他也會拿手機拍攝，跟我女友更會拿自拍棒邊做愛，影片也是我主動給他的，為了不想讓關係惡化，才會向他道歉。

▼李姓登山教練在林姓朋友眼中是頭肥羊，懷疑大玩NTR後仙人跳要錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李姓教練又說，林男夫妻共來家裡3次要影片檔案，最後一次COPY完整影片後，突然翻臉，「要我簽下保證書賠償10萬，並刪除手機及電腦的性愛影片，還報警查扣我的電腦及硬碟，提告妨害秘密，隔了幾天又跟我要了30萬元，最後又要求簽下1千萬保證書，我心想電腦、手機都格式化，自然沒有影片外流疑慮，才會答應簽保證書，他竟直接到法院申請支付命令，根本是為了錢」。

▼李姓登山教練為了息事寧人前後給了10萬、30萬元並簽下保證書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李姓教練難過地說「這是林男滿足NTR綠帽癖聯誼過後，為了貪圖我的金錢，自導自演的仙人跳戲碼，夫妻情侶間的情趣跟癖好，本來不影響他人，但林男自己也是NTR圈內人，卻利用聯誼來勒索金錢，甚至投訴媒體毀壞我的形象，兩夫妻還到老家鬧事，監視器都拍下來，目前我會收集相關資料對他提告妨害名譽，還我清白」。

腦公！你不可以賴帳喔

▼林姓夫妻控告登山教練妨害秘密不起訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林姓男子的楊姓友人控告妨害秘密不起訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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