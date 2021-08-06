快訊／3歲女童慘死全身瘀青+傷痕　生父：小孩說謊「教訓一下」

▲桃園市1名3歲女童6日清晨被緊急送醫急救後不治，因全身瘀青且處處是傷，院方懷疑受虐通報警方處理。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名3歲謝姓女童6日清晨被緊急送醫急救，由於到院前已無呼吸心跳，院方急救後還是宣告不治，但女童全身處處是傷痕，其中臉部更是多處瘀青，院方懷疑生前遭虐，已通報警方處理；謝姓生父辯稱「小孩不乖、說謊」才下手教訓打巴掌，未料後來發現呼吸微弱趕緊送醫。檢方下午複訊後認為謝男涉嫌重大，依家暴傷害致死向院方聲請羈押，桃園地院晚間裁准謝男羈押並禁見。

檢警調查，40歲的謝姓男子指稱，6日清晨5時許發現3歲女兒哭鬧不止，徒手打巴掌與毆打，後來聽見女童呼吸微弱，緊急查看發現嘴唇發紫，趕緊送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，院方急救後仍宣告死亡。

醫院醫護人員發現女童全身有多處新舊傷，包括四肢、軀體有多處瘀青與紅腫，懷疑生前可能遭凌虐，立即向警方通報處理。轄區警方接獲通報後趕往謝男住處訊問，謝男坦承有對女兒打巴掌，還以不求人鞭打，但辯稱「女兒不聽話，說謊」，僅動手「一、兩次，沒想到會這麼嚴重」。

據指出，謝男與同居女友共同育3歲女童，1家3口同住，謝男工作不穩定且擔任臨時工，還曾有吸毒前科，警方訊後依家暴致死將謝男移送桃檢偵辦。桃檢檢察官複訊後，認為謝男涉嫌重大，傍晚依家暴傷害致死罪嫌向法院聲押，目前將移審桃園地院審理。桃園地院法官審訊後，以謝姓男子涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，有事實足認有逃亡之虞，被告之陳述與證據尚有待釐清之處，有勾串共犯或證人之虞，非予羈押難以進行追訴之審判，有羈押必要，應予羈押並禁見。

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