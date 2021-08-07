石門水庫調節性洩洪　熱低壓雨量等同颱風

▲受到「盧碧」颱風減弱為熱帶低壓侵襲北台灣帶來豪大雨，水利署副署長王藝峰7日視察北水局，了解石門水庫防洪整備工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「盧碧」颱風減弱為熱帶低壓餘威籠罩全台，桃園石門水庫7日持續調節排洪，水利署副署長王藝峰上午視察至北水局應變中心，針對防洪整備進行討論，透過嚴密監視降雨動態，加強下游防洪單位聯繫操作，期許在安全前提下適度排洪放水，颱風過後務必將水庫蓄滿，以維持後續穩定供水。

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▲水利署副署長王藝峰7日視察北水局，了解石門水庫防洪操作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局指出，副署長王藝峰上午10時許在石門水庫依山閣聽取防洪操作簡報，再至庫區視察蓄水與排洪狀況，提醒北水局同仁「盧碧」颱風雖減弱為熱帶低壓，但預估雨量仍等同於颱風，為減輕下游地區承洪壓力，各項操作策略應事先與下游防洪

▲北水局石門水庫7日持續排洪作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

日前「烟花」颱風期間因北水局操作得宜，不僅兼顧防洪安全且讓水庫蓄滿水源，讓未來桃園地區公共與農業用水供應均能更穩定。北水局長江明郎也説明，「盧碧」颱風行徑路線多變，北水局將嚴密視降雨與監控操作水庫水位，目前放流量為380cms，依最新氣象資料在下午1時30分將提高到680cms，隨時滾動調整防洪操作策略。

另外，石門水庫中庄調整池已蓄滿，分層取水工亦正常運用，已聯繫台水公司相關區處完成防濁整備，穩定供水方案已就緒，北水局將以有雨無災、水庫滿蓄為目標。

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