忍不住！強吻襲胸　男大生猥褻女同學判刑7月定讞須入監

▲台中男大生趁獨處，對女同學強吻襲胸摸臀，判刑定讞須入監。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中蔡姓男大生，曾對心儀的女同學小嫚（化名）表白遭拒，2019年暑假期間，小嫚找了2名友人在住處飲酒、聊天，蔡男不請自來。期間2名友人外出買酒，留下蔡男與小嫚獨處。蔡男認為有機可乘，藉機壓制小嫚，不顧小嫚口頭與肢體上劇烈反抗，強吻小嫚並襲胸。小嫚提告，蔡男一二審均遭判刑7月，案經上訴，最高法院28日駁回上訴定讞，蔡男必須暫停學業，入監服刑。

判決指出，目前還在學的蔡男，擔任家教與外送員半工半讀，但他對小嫚的情愫，早在2019年間就已經萌發，他的表白也遭到小嫚拒絕。當年暑假期間，某日晚間11點多，小嫚找了2名友人在她沙鹿區的住處飲酒、聊天，蔡男不請自來，小嫚不便拒絕，讓蔡男進入。沒多久，2名友人外出買酒，留下蔡男與小嫚獨處。

蔡男因對小嫚仍有好感及男女情愫，認為有機可乘，即以其體型及身材優勢，強行壓制小嫚，不顧小嫚口語及肢體劇烈反抗，仍強行擁抱、親吻小嫚之頸部、嘴巴、觸摸小嫚鎖骨、胸部、腰及臀部。還好這時2名友人回來，打電話給小嫚要她開門，蔡男才停止動作。小嫚隨即衝下樓，向2名友人告知，友人打電話報警，蔡男遭捕，並被提起公訴。

法院審理時，蔡男坦承不諱，但律師辯稱蔡男有精神疾病，請求法院將蔡男送精神鑑定。臺中榮民總醫院鑑定結果認為蔡男知覺推理能力有下降情形，但並不影響犯案當下日常理解與判斷能力，一審認定蔡男有辨識行為違法能力，因此將他判刑7月。

案件上訴二審，台中高分院審理時，蔡男當庭說「會盡最大努力來取得小嫚的諒解」，請求緩刑。二審法院仍認定蔡男有罪，審酌他強制猥褻之犯行，造成小嫚心理難以磨滅之陰影，且迄今未與小嫚達成和解，亦未取得小嫚之原諒，二審法院認為不宜宣告緩刑；此外，小嫚也不同意和解，更提出書狀，「認為被告無真心悔改的誠意，希望被告能入監服刑，接受法律制裁，作為贖罪方法。」最後二審法院駁回上訴，維持蔡男有期徒刑7月的刑度。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞，蔡男必須暫停學業，入監服刑。