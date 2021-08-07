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朱立倫跑攤照竟曝違規！室內群聚用餐沒隔板　陳時中：由地方認定

▲▼朱立倫到新竹跑攤，被質疑不符防疫規定。（圖／取自朱立倫臉書）

▲朱立倫到新竹跑攤，被質疑不符防疫規定。（圖／取自朱立倫臉書）

記者黃凱翊／綜合報導

國民黨前主席朱立倫昨(6日)到新竹跑攤，事後在臉書粉絲專頁曝光與國民黨在新竹基層民意代表的聚會照片，照片中室內人數多達20人以上，且會議室桌上還擺放著食用完的水果餐盒，遭人質疑這樣是違反目前室內聚會的防疫規定，對此，指揮中心回應了。

指揮中心在7/23公布的二級警戒各項指引當中，包含室內集會不能超過50人、餐飲內用須符合梅花座及使用隔板等規定，對於媒體質疑朱立倫公布的聚會照片中，室內用餐多達數十人卻沒放隔板，是否違反防疫指引，指揮中心指揮官陳時中表示，由於不清楚事情原委，若依照媒體在記者會上的陳述，「的確是有跟我們規定不合的地方，但事實如何要由地方依照當時的情況來做事實認定」。

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對此，朱立倫辦公室回應：「朱前主席拜訪新竹縣黨部，活動期間全程配戴口罩也並未飲食，活動地點不是用餐場所、聚會人數也在50人以下，桌上的餐盒是主辦單位提供給參與人員帶走的餐盒。若有人不慎違規，會請主辦單位提醒。」

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會降級管制措施（圖／指揮中心提供）

▲二級警戒管制措施（圖／指揮中心提供）

指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，各部會得依指揮中心所發布之通案性原則另訂指引，而各地方政府亦得在此原則下，視疫情需要而有調整空間，惟相關指引必須規範明確以利民眾遵循。說明如下：

一、通案性原則：
1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。
2. 確實執行實聯制登記措施。
3. 保持社交安全距離。
4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。
6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

二、婚宴、公祭可開放：
1. 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。
2. 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

三、仍須關閉之場所：
1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。
2. 教育學習等場域：社區大學(開放受理秋季班報名，實體課程不開放)、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

指揮中心表示，在國人共同努力配合下，國內疫情持續穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，逐步調降防疫管制措施。指揮中心提醒，防疫仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此的健康安全。
 

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