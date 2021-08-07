死亡忽爆12例！陳時中認「檔案擷取不全」　網氣炸：人命只是數字

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7）公布國內新增10例病例，其中6例本土，4例境外，死亡個案新增12例。針對死亡個案忽然+12，陳時中說明是因為「擷取檔案的時候擷取不全」，所以才將先前沒有轉進新程式的案例都在今天向大家報告。不過這番解釋，仍引發大票網友不滿。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天死亡個案忽然暴增12例，引發外界熱議，指揮官陳時中解釋，從7月23日左右，他們就修改了程式，「希望把更多的資料能夠匯在一個檔案裡面」，但是，因為「擷取檔案的時候擷取不全」，所以先前有些案例並沒有被統計到。

陳時中進一步說道，該程式是自動化的，會將資料抓出來並由專業來認定相關的死亡個案，不過，前面有幾天的數據都是0，讓判定的單位覺得有些怪異，因此便進去檔案裡面搜索，這才發覺「這段時間部分檔案沒有轉進來，有11個案例，今天就把它跟大家做報告。」

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「修正沒寫好的程式才導致死亡+12」為題發文，提到之前國內有幾天的死亡個案是0，結果原來是因為程式有bug沒抓到部分資料，這樣確診數會不會也有沒抓到的情況？

不少網友也紛紛留言表示，「都run幾個月了，要不要再想好一點的理由」、「沒抓到某個縣市的資料之類的」、「人命只是統計數字，只是他們程式中的bug」、「校正回歸，你不懂」、「現在死亡數也要校正回歸就是了」、「死亡數解壓縮」、「數字都是錯的」。