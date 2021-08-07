柯文哲拚2024「最強假想敵」是他　侯友宜：努力做事、守住防疫

▲侯友宜。（資料照／新北市府提供）



政治中心／綜合報導

民眾黨近期一份不公開民調顯示，2024總統大選在台北市長柯文哲、副總統賴清德、新北市長侯友宜三人對戰組合中，侯友宜以29％支持度奪冠，因此被視為最強假想敵。對此，侯友宜今（7日）受訪僅簡短回應，現階段努力做好防疫，做好市長的角色。

根據《聯合報》報導指出，民眾黨內人士透露，內部悄悄做了一份不公開的總統民調，分別在藍綠陣營挑選侯友宜及對比，結果侯友宜以約29%支持度居冠、賴清德28%居次、柯文哲18點多%墊底，儼然成為「藍綠中的最強假想敵」。

侯友宜上午出席「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」開工祈福儀式時表示，現在國內還在警戒二級，務必把握好好的守住防疫，讓民眾儘快回到正常的生活，這才是現在最重要的一件事，市長努力把市長的角色做好，努力把現在的工作做好，讓民眾能夠在新北市安居樂業，我們努力好好的做事。

此外，新北市秘書處長饒慶鈺投書國際媒體《外交家》稱讚侯友宜防疫政策果斷，被外界解讀為備戰2024總統大位，侯友宜回應，新北市在防疫的過程常常跟國際間的各大城市來分享一些經驗，彼此互相學習，這是一種城市外交、互相學習，讓大家能夠把防疫做得更好，一切以防疫為最大的優先，把疫情控制住讓民眾能夠回到正常的生活