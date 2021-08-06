曾氣到想切八段！陳佩琪曝關係解封中：祝柯文哲生日快樂、心存善念

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲今（6）日過62歲生日，市長夫人陳佩琪晚間在臉書表示，前些日子老公不體貼的表現，氣到本想要跟他切八段的，但看他這些日子辛苦的表現，再加上台北疫情趨穩，活動可逐漸開放，所以跟他的關係也逐漸解封中。另外，陳佩琪也寫了一句「心存善念，盡力而為」送給柯文哲，並祝福生日快樂。

陳佩琪全文如下：

前些日子老公不體貼的表現， 氣到本想要跟他切八段的， 不過看他這些日子辛苦的表現， 再加上台北疫情趨穩，活動可逐漸開放， 所以跟他的關係也逐漸解封中…

最近他又回到2017年世大運後到2018年底二次市長選舉期間，每天被政論節目和名嘴狂轟的盛況了，不過人畢竟會成長， 說句辛酸話，也是習慣了，那時坐在電視機前一張鐵青臉再也不會看到了…

記得前不久他看著政論節目，邊打電話給某人(不知是誰) ， 「那個XX節目的哪個名嘴，存心汙衊我們北市府， 我們已經發新聞稿澄清好幾次了， 他還在節目上一直這樣講，這樣講，我要去告他們…」

他現在已經不再為個人被罵而動怒了， 甚至自嘲說他可以提供政論節目、名嘴或想選舉的人賺廣告費、通告費和博取知名度的題材， 也算這些人的衣食父母啦， 但看到市府團隊的努力被人汙衊，仍忍不住激動，我想事後應該被幕僚勸阻了吧，叫發言人或媒體事務組再加強澄清就好。

記得幾年前我第一次上法院告人，花了好幾個月的薪水， 結果對方也沒被起訴， 網路上開始罵我「法院認證的什麼…什麼的」，我醒悟了， 曾在臉書上寫說「我了解了， 上法院論輸贏 ，不是跟騎一日雙塔一樣， 腳步一直踩下去就會成功」 ，我也常提醒他，台灣的政治氛圍，高竿的藏富於民和國家機器搞選舉，再喊喊「抗中保台， 守護台灣」就會贏，不是你柯文哲「勤政、 清廉、 愛鄉土」就會成功的 ，那該如何做呢？好久沒寫這一句了，在你生日時再寫一次：「心存善念，盡力而為」，其他交給上天吧！

祝你生日快樂！