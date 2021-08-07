快訊／7縣市停班課！盧碧往北部衝　侯友宜：強化三級因應

▲原9號颱「盧碧」已減弱為熱帶低壓TD11。（圖／氣象局）

記者徐政璿／台北報導

原9號颱「盧碧」已減弱為熱帶低壓TD11，今（7日）上午已從新竹、苗栗一帶登陸並穿過台灣，全台大雨不斷。新北市長侯友宜上午表示，北部一直在備戰當中，以強化三級來面對盧碧帶來的雨量。

侯友宜表示，盧碧帶來豪大雨對南部帶來很大的一個災害，北部一直在備戰當中，不但以強化三級來面對盧碧颱風帶來的雨量；幸好對北部來說盧碧颱風慢慢變成一個熱低壓的氣流。

不過，侯友宜說，這個部分還是要提醒民眾，雖然現在沒有災情，但是仍然要謹慎地面對，還有帶來的雨量，還是全力的迎戰。

7日各縣市停班停課資訊：（更新時間：2021/08/07 09:58）

【北部地區】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

【中部地區】

苗栗縣：泰安鄉7日9:00起停止上班、上課。南庄鄉7日停止上班、上課。

台中市：和平區7日停止上班、上課。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：信義鄉、仁愛鄉7日停止上班、上課。

雲林縣：7日停止上班、上課。

【南部地區】

嘉義縣：7日停止上班、上課。阿里山鄉7日停止上班、上課。

嘉義市：7日停止上班、上課。

台南市：7日停止上班、上課。

高雄市：7日停止上班、上課。

屏東縣：7日停止上班、上課。

【東部地區】

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【離島地區】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：7日停止上班、上課。

金門縣：尚未宣布。

確定停班停課資訊以「行政院人事行政總處」為準 ，語音查詢電話：０２０３００１６６

原第9號盧碧颱風6日8時減弱為熱帶性低氣壓，6日14時在在金門東北方約30公里之處，向東北轉東方移動，請台灣海峽南部、台灣海峽北部、台灣北部海面航行及作業船隻特別注意；此熱帶性低氣壓研判由福建中部沿海出海，繼而朝向台灣北部地區，未來路徑及強度仍有不確定性，本局將持續密切監視此颱風的動向。

第10號銀河颱風下午14時中心位置距離台北東北東方1230公里之海面上，將朝日本南方海面移動，對台灣沒有影響；而第11號妮妲颱風，今下午14時中心位置距離台北東北東方3120公里之海面上，將朝日本東方外海移動，對台灣亦無影響。

由於明日適逢大潮，排水不易，應加強注意疏通水溝，沿海應嚴防海水倒灌與積水；又南部地區連日降雨，低窪地區應慎防淹水，天雨路滑，視線不良，行車應注意安全；因近日東部地震頻繁，提醒大家提高警覺，及早做好防範，嚴防落石、坍方及及土石流，加強水土保持措施。