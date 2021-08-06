X Men南北戰翻！陳其邁遭酸說法含糊　衛生局嗆：再來複習一下

▲高雄市長陳其邁6日召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

台北市、高雄市近日為「X Men」群聚趴槓上。高市府強調，指標個案曾於北市某飯店與不特定接觸者聚會，而北市府則認為，陳其邁說法含糊、不負責任。針對連日口水戰，高雄市衛生局表示，「因有媒體提問，還是複習一下」，並還原指標個案接觸史及血清學檢查結果，透過疫調結果仍能看出高雄指標個案確實有台北市活動史。

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▲高雄5人群聚關聯性。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前此群聚匡列居家隔離、自主管理約400多人，沒有進一步疫情發生，「但因媒體提問，還是複習一下」。他指出，從案15725、案15741、案15744、案15770、案15804發病史中，非同一時間發生，往前追溯到指標個案7月1日至4日在台北活動，7月13至16傳染給2個個案，7月21日、26日分別再與2個個案接觸。

▲高雄5人因「X Men」趴染疫。（圖／高雄市政府，點圖可放大）

潘炤穎表示，從指標個案發現，他的PCR是陰性，但IGG是陽性，另外Anti-S、Anti-N也都是陽性， 推估在7月上旬左右是被感染的可能時間，因為個案於7月13日至7月16日中間，分別也因為群聚傳染給2人。

「但是疫調指出，指標個案於7月1日至4日，在上午搭乘左營高鐵到台北車站，入住台北市某飯店與不特定接觸者聚會，並聯繫台北地區A友人。」潘炤穎表示，根據之前的疫調和所得資訊，7月30日高市府就清楚告訴疾管署，台北市某飯店有這樣的活動史，8月1日高屏管制中心在會議上也有提到，某飯店有這樣活動。

潘炤穎說，8月4日在鍥而不捨疫調上，也查出某飯店房號，並同步告訴指揮中心，也將資訊轉給台北，再來就是溯源疫調，在高雄，面對疫情是常態，因為聚會接觸者追查，也找到新北市友人B確診，這部分也印證溯源疫調是有價值存在。

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