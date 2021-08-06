　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

X Men南北戰翻！陳其邁遭酸說法含糊　衛生局嗆：再來複習一下

▲高雄市長陳其邁6日召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁6日召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

台北市、高雄市近日為「X Men」群聚趴槓上。高市府強調，指標個案曾於北市某飯店與不特定接觸者聚會，而北市府則認為，陳其邁說法含糊、不負責任。針對連日口水戰，高雄市衛生局表示，「因有媒體提問，還是複習一下」，並還原指標個案接觸史及血清學檢查結果，透過疫調結果仍能看出高雄指標個案確實有台北市活動史。

▲▼0806高雄記者會 。（圖／高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄5人群聚關聯性。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前此群聚匡列居家隔離、自主管理約400多人，沒有進一步疫情發生，「但因媒體提問，還是複習一下」。他指出，從案15725、案15741、案15744、案15770、案15804發病史中，非同一時間發生，往前追溯到指標個案7月1日至4日在台北活動，7月13至16傳染給2個個案，7月21日、26日分別再與2個個案接觸。

▲▼0806高雄記者會 。（圖／高雄市政府）

▲高雄5人因「X Men」趴染疫。（圖／高雄市政府，點圖可放大）

潘炤穎表示，從指標個案發現，他的PCR是陰性，但IGG是陽性，另外Anti-S、Anti-N也都是陽性， 推估在7月上旬左右是被感染的可能時間，因為個案於7月13日至7月16日中間，分別也因為群聚傳染給2人。

「但是疫調指出，指標個案於7月1日至4日，在上午搭乘左營高鐵到台北車站，入住台北市某飯店與不特定接觸者聚會，並聯繫台北地區A友人。」潘炤穎表示，根據之前的疫調和所得資訊，7月30日高市府就清楚告訴疾管署，台北市某飯店有這樣的活動史，8月1日高屏管制中心在會議上也有提到，某飯店有這樣活動。

潘炤穎說，8月4日在鍥而不捨疫調上，也查出某飯店房號，並同步告訴指揮中心，也將資訊轉給台北，再來就是溯源疫調，在高雄，面對疫情是常態，因為聚會接觸者追查，也找到新北市友人B確診，這部分也印證溯源疫調是有價值存在。

 女孩想要的都在這

【更多新聞】

高雄力斬特殊交友傳播鏈！旅宿開趴辯住一晚　衛生局曝界定標準

不只一半是全部！陳其邁霸氣捐31萬　還感謝國民黨議員當推手

陳其邁首度開鍘X Men連結！3男女85大樓爽開趴　房主最重罰50萬

囂張女賊行竊失風！「見笑轉生氣」拿掃把打人　爆走畫面曝光

快訊／雨彈猛攻高雄！鳳山「圳溝便道崩塌」　居民嚇喊：金恐怖

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

升級大豪雨！原盧碧「最新路徑」日本預測登陸　一張圖看全台風雨

不斷更新／全台7日停班停課一次看　嘉義、台南、高雄、屏東停班課

台南市7日停班停課　成醫接種COVID-19疫苗順延至8日

快訊／恐有致災性危險！台南市府晚間宣布：7日停班停課

豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向

28分鐘8連震！　氣象局說明「宜蘭外海VS.花蓮富里」地震關聯

Live／氣象局最新說明！低壓+西南氣流夾擊　13縣市豪大雨特報

快訊／豪雨狂倒雨量達標！屏東縣府晚間宣布：7日停班停課

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

高雄大雨6天出現4起道路塌陷　名車過天坑爆胎駕駛怒喊國賠

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

升級大豪雨！原盧碧「最新路徑」日本預測登陸　一張圖看全台風雨

不斷更新／全台7日停班停課一次看　嘉義、台南、高雄、屏東停班課

台南市7日停班停課　成醫接種COVID-19疫苗順延至8日

快訊／恐有致災性危險！台南市府晚間宣布：7日停班停課

豪大雨狂炸西台灣！中南部雨彈「紫爆」　揭低壓未來3天走向

28分鐘8連震！　氣象局說明「宜蘭外海VS.花蓮富里」地震關聯

Live／氣象局最新說明！低壓+西南氣流夾擊　13縣市豪大雨特報

快訊／豪雨狂倒雨量達標！屏東縣府晚間宣布：7日停班停課

因應Delta變種病毒　白宮：美國已有一半人口打過2劑疫苗

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

奧運賽跑女將拒登機「波蘭出手了」！白俄火大報仇　非法移民湧入

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

布蘭妮「半夜兩點驚魂」反鎖浴室45分　男友睡死⋯粉絲嗅出不對勁

好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

刺殺防長不成　塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

李洋「貼心舉動」IG連4發❤寵愛女友！女粉讚爆背後用心：好男人

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」 謝和弦嗆魏如萱：當台灣粉絲是塑膠

生活熱門新聞

全台7日停班停課一次看

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

遭婆婆虐死　她鬼月回來復仇「找祖先一起索命」

盧碧超大颱風尾懸在海峽上！　鄭明典三度強調1縣市要注意

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

妹子連4年「接Nick來電」　網驚呆+1

盧碧回馬槍！　若父親節可能掠過北台灣

彰化確診女移工來台中教會

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

陸客不來台灣滿2年！眾人喊「2點超有感」

陳時中宣布：第六輪疫苗打高端！

28分鐘8連震！　氣象局說明宜蘭VS.花蓮地震關聯

更多熱門

相關新聞

17歲少年離奇亡！貼心倒垃圾10幾分鐘後26樓墜落　

17歲少年離奇亡！貼心倒垃圾10幾分鐘後26樓墜落　

高雄市一名林姓17歲少年就從自家26樓高處墜下，送醫後不治。不過墜樓原因仍然成謎，事發前十幾分鐘前，他還很貼心的幫媽媽拿垃圾到樓下倒，然後就回到家裡，一整個沒有異狀，在家的媽媽沒有發現他又出門，是在警方通知時才知道發生墜樓意外，面對這起意外，母親激動難過。

陳其邁允諾加碼夜市券、商圈券

陳其邁允諾加碼夜市券、商圈券

菲國染疫女翻譯匡列438人　採檢結果出爐

菲國染疫女翻譯匡列438人　採檢結果出爐

陳時中會游泳嗎？台大生見1政策怒噴

陳時中會游泳嗎？台大生見1政策怒噴

暴雨狂掃！高雄市區路樹橫躺一地

暴雨狂掃！高雄市區路樹橫躺一地

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁特殊交友圈X M en柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

全台7日停班停課一次看

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

李國毅PO照疑當爸　經紀人回應了

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

女星懷孕7月一家五口確診！　「缺氧送醫」急剖腹

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面