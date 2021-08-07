復辦熱氣球！台東天后宮開幕前祈福　饒慶鈴：希望好事持續發生

▲台東天后宮於熱氣球嘉年華開幕前，辦理「慈航普庥，后澤台灣」淨煞祈福活動，邀請縣長饒慶鈴一同主持。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東天后宮為傳揚媽祖慈悲護生之使命，於8月6日熱氣球嘉年華開幕前，辦理「慈航普庥，后澤臺灣」淨煞祈福活動，邀請縣長饒慶鈴一同主持，並由天際航空贊助7米高迷你熱汽球升空，藉由女神媽祖的庇佑與加持，給予鄉親正能量一掃疫情陰霾，同時也期許熱氣球活動順利舉辦，以恢復國人之正常生活，讓美好的事情持續發生。

▲▼現場7米高迷你熱汽球升空，希望藉由媽祖庇佑與加持，期許熱氣球活動順利舉辦，讓美好的事情持續發生。



祈福活動6日下午4點在天后宮廟埕廣場舉辦，邀請台南大道長吳明府來宮進行除煞祈福式，表演口咬犁頭取淨水除煞科儀，包括議員陳銘風、李數奼、鄭崗山、市長張國洲、天際航空董事長林佑真等貴賓參與。

饒慶鈴表示，熱氣球邁入第11年，近來台灣疫情在全國人民的努力下逐漸平緩，各種類場所及活動限制也逐步放寬，如餐飲業可以內用、宗教場所適度開放、也開放了國內旅遊團體，因此在多方謹慎考量並正面思考下，縣府採取遵守各項防疫措施，舉辦今年獨特的台東人限定熱氣球活動。過去，熱氣球讓世界看見台東，今年讓台東的熱氣球帶給世界正能量，大家共同度過難關。





饒慶鈴表示，天后宮一直是台東縣的信仰中心，明年將邁入一百三十年，感謝廟方奉媽祖旨意持續且積極的投入各項公益社會福利事業，幫助了許多鄉親們，也要謝謝在現場虔誠媽祖信徒的天際航空的林董事長，當她知道要在天后宮辦熱汽球祈福活動後，主動贊助安排小熱氣球升空儀式，希望能讓媽祖還有周邊居民都感受到幸福。期盼熱氣球活動也能如同媽祖一樣，帶給人們滿滿的希望，讓疫情早日過去，讓美好的事情持續發生。

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