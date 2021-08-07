中央疫苗政策轉彎！採基隆「雙軌制」　林右昌：感謝聽取建言

▲中央疫苗政策轉彎！採基隆喊出「雙軌制」，林右昌：感謝聽取建言。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市自6月底首度零確診以來，41天內共有32天「＋0」，市長林右昌表示，雖然國內疫情趨緩，但希望大家心情可以放輕鬆，但防疫不能放鬆，他並感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上市民採取預約登記＋造冊集中施打的「雙軌制」。

6日CDC決定將二級警戒延長至8月23日，並且公布第二劑疫苗施打原則，林右昌則表示，很感謝中央聽進去他的建言，針對65歲以上市民採取「雙軌制」，除了預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行疫苗施打時更加順暢，很多長輩也不用再擔心。

▲基隆市41天內共有32天「＋0」。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，在中央宣布7月27日警戒降級之後，由於基隆疫情相對穩定，市府決定開放內用，讓許多餐飲業者總算鬆了一口氣，另外市府也超前部署搶商機，市府觀銷處上週推出「海派浪漫基隆go shopping」買百送百、買千送千優惠券，獲得很大迴響，限量2000套馬上售罄，由於反應很熱烈，市府在本週加碼2000套，同樣也在30分鐘內完售。

林右昌強調，行政院為了振興國內經濟，正在研擬推出五倍券，市府會密切注意相關時程，同時也將推出本市的配套措施，不止要把消費留在基隆，更要讓大家來基隆消費。

▲CDC宣布只要依照中央規定的相關防疫指引，可以開放游泳池。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，CDC宣布只要依照中央規定的相關防疫指引，可以開放游泳池，林右昌也表示，將考慮先讓選手恢復訓練；若疫情持續且穩定趨緩，下週也會思考在遵守防疫指引下，進一步開放籃球場及社區內的兒童遊戲場。

有關台北市考慮讓萬華茶室在9月恢復營業，基隆市小吃店是否跟進等問題時，林右昌指出，目前中央疫情指揮中心並沒有開放八大行業，應該記取本土疫情初期的經驗審慎以對，一切還是應該要依照整體疫情狀況做因應。

▲下週也會思考在遵守防疫指引下，進一步開放籃球場及社區內的兒童遊戲場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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