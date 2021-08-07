20多歲確診男出院　最想回家對他說：88節快樂

▲20多歲確診男康復出院親吐心聲，他想對爸爸說：父親節快樂。（圖／部立基隆醫院提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市於6月27日率先成為北北基桃生活圈首「＋0」城市，且在41天內共有32天「＋0」紀錄。衛生福利部基隆醫院也傳出好消息，1名年約20多歲的男性確診個案，在經歷14天的住院治療後，於6日採檢CT值終於達到出院標準，可以返家與家人團聚，他想回家親口對爸爸說「父親節快樂」。

20多歲確診個案表示，住院期間感受到基隆醫院真的很用心在照護病人，除了安排相關的檢查之外，擁有專業的醫護團隊更讓人放心。並深切感受到醫師及護理師的辛苦，每每巡房、送餐都要穿著防護裝備，更謝謝護理師對他有如家人般的關懷，還貼心協助購買個人衛生用品。

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▲20多歲確診男說，對家人感到相當抱歉，讓全家都需居家隔離，家人也十分擔憂他的病情。

他說，對家人感到相當抱歉，讓全家都需居家隔離，家人也十分擔憂他的病情。住院時，家人不斷透過電話鼓勵他，尤其是爸爸的支持對他來說更為重要；如今可以在父親節前夕康復出院，他只想趕快回家，親口對爸爸說「父親節快樂！」就是他與家人最大的幸福了。

衛生福利部基隆醫院林慶豐院長指出，這名確診個案警覺性頗高，在得知曾與確診者聚餐，陸續出現身體不適後，第一時間就向衛生局通報，得以在最短的時間內收住基隆醫院，把握治療的黃金時機。適逢後疫情時期的第一個父親節，他提醒民眾，外出用餐時仍需遵守防疫指引，戴好口罩、勤洗手，祝福全天下的父親「88節快樂」。

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