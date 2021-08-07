降二級「大家不在乎過父親節」沒呼籲別返鄉？　網驚見3字秒懂

▲雙北餐飲已開放內用。（圖／記者蔡惠如攝）



網搜小組／劉維榛報導

明（8日）就是父親節，恰好碰上農曆七月鬼門開，又有熱帶低氣壓「盧碧」來攪局。不少鄉民則好奇拋問，「上次台灣疫情爆發是在母親節」，而明天就是父親節，「怎麼沒見人呼籲別返鄉？」文章引發討論，有網友突破盲點，給3個字秒懂了，「父親節（X）、付清節（O）」。

一名網友在PTT的Gossiping板上貼文，「大家為什麼那麼不在乎父親節？」接著納悶又問，一般來說，有幾個媽媽理論上就會有多少個爸爸，不是嗎？「啊為啥母親節跟父親節的規模差那麼多？」

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文章曝光後，引發網友歪樓回應，「因為台女比較愛慶祝節日這種表面的東西」、「全部節日都不在乎謝謝，想吃好料隨時都可」、「爸爸比肝還沉默」、「因為爸爸平常都沒做事，等飯吃、當老爺」、「最多可以x3 ，名義老爸 、真老爸、乾爹」、「暑假啦，學校不用做美勞」。

由於二級警戒再延長至8月23日，PTT另有網友也驚問，「為何沒人呼籲父親節不要返鄉？上次台灣疫情爆發是在母親節，這次父親節怎麼沒見人呼籲？不怕重蹈覆轍？」

底下網友也熱議，「父親節的存在意義是讓媽媽合理購物 」、「父親節（X）、付清節（O）」、「呼籲啥，不是都解封了」、「有人在過這節日嗎？而且不是有颱風嗎」、「因為天天都是父親節」、「過年節日都要廢一廢惹，還敢聚在一起」。

▲網友熱議！（圖／翻攝PTT）



事實上，北市市長柯文哲表示，6日確診3例，都是家戶感染，沒有不明感染，「這也提醒我們，這週周末就是放鬆管制後的首個挑戰，因為是父親節！」

柯文哲強調，上一次大感染與母親節有關，這個周末是降級解封第一個挑戰，父親節人流會增加，家庭聚會聚餐什麼的，但家戶感染還是目前新冠肺炎確診主因，「呼籲大家，吃飯的時候還是個人套餐，不要聚在一起聊天、不要邊吃邊講話，吃完戴上口罩再聊天」。

另外，台南市長黃偉哲昨日指出，台南市連續40天加0，新北市的案15856，回嘉義探望案15870、15871父母，造成父母染疫、親友被匡列，他並載父母來台南白河拜訪親友，其父身體不適就診，讓診所醫護人員也被匡列，今年的父親節沒有連續假期，請民眾原地過節向父親表心意即可。