「鷄籠中元祭」傳承167年！採線上直播　三大原則不開放

▲鷄籠中元祭傳承167年不能斷，採線上直播「三大原則」不開放。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「鷄籠中元祭」傳承至今邁入第167年，基隆市政府文化局5日舉辦「2021辛丑雞籠中元祭」記者會，宣布為期1個月的活動即將正式登場，雖然因應疫情影響縮小規模，重要祭典科儀採線上直播，不過文化局也特別設計中元限定「平安爆好運爆米花」，另外今年有三大原則：不徒步遊行、不行進表演與不封街管制。

記者會現場由今年開燈放彩開幕劇演出之嗩吶與小號演奏家，以中西合璧方式，演繹中元祭族群融合之意涵。基隆市長林右昌與宗親會主任委員李騰龍、立委蔡適應、副議長林沛祥等人一同為中元祭系列活動揭開序幕，並重申虔敬辦中元、防疫保平安等防疫規範。

▲基隆市政府今年推出中元限定「平安爆好運爆米花」。

林右昌指出，中元祭的傳承不只是各宗親會一姓傳一姓，更重要的是把這個傳統傳給下一代，今年李姓宗親會非常用心規劃，像記者會開場的小號跟嗩吶演奏，就是新跟舊、現代與傳統的結合，另外還有福符口罩、福符鑰匙圈等文創商品，還跟在地青年合作出版「中元涼報」等。

林右昌表示，今年中元祭相關祭典儀式都會採取線上直播，縮減參與人員，這是因應疫情以及數位時代的群體活動新方式，此外今年能夠順利舉辦中元祭，真的要感謝老大公、好兄弟及眾神明的庇佑，讓基隆在6月27日就開始零確診，才能順利規劃各項活動。

▲基隆市政府今年有三大原則：不徒步遊行、不行進表演與不封街管制。

林右昌說，2020年中元祭首度推出的平安乖乖包大受好評，市府今年再度推出中元限定「平安爆好運爆米花」，將在中元普度相關活動時送給參與民眾，除表達中元博愛普施之精神，並祈求在疫情逐步趨緩、降級後，台灣民眾平安健康。

文化局長陳靜萍表示，鷄籠中元祭為文化部指定第一號國家無形文化資產，每年由各姓氏宗親會輪流主普。今年由李姓宗親會第三次輪值主普，面對疫情降為二級仍採「從嚴」處理，希望維繫傳統科儀不輟，而最受基隆市民關心的放水燈花車遊行將於8月21日（農曆7月14日）登場，今年有三大原則：不徒步遊行、不行進表演與不封街管制。

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