大咖志工！基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育　獲教育奉獻獎殊榮

▲基隆前校長廖達鵬（中）推廣民俗體育 獲教育奉獻獎殊榮。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正國中前校長廖達鵬退而不休，把教育當做自己的事業來經營，在本市中正國中服務長達33年，苦心經營享譽國際的民俗團隊，退休後，立即轉而擔任基隆市中正國中民俗體育義務教練，他推動跳繩、扯鈴40餘年躍上國際，以志工精神，持續將自己寶貴的教學經驗傳承給教育後輩，榮獲教育部110年教育奉獻獎殊榮！

校長廖達鵬在2014年至2018年擔任中華民國民俗體育運動協會理事長期間，全力推動跳繩、扯鈴民俗體育全民運動會，提供青少年寒假民俗體育活動參與機會，體驗運動的愉悅感，並培養青少年民俗體育技能並提升體能，啟發其對民俗運動之興趣，有效達成全國各地區民俗運動人口倍增目的。

▲廖達鵬校長於2015年組訪問團參加大洋洲國慶文化訪問團。

教育處長林祝里表示，廖校長退而不休的志工精神，帶領中正國中孩子遠渡重洋，展演民俗技藝做文化交流經驗皆已在孩子們及僑胞心中留下許多美好的回憶，本次獲獎實至名歸。

廖達鵬校長於2015年組訪問團參加大洋洲國慶文化訪問團，赴澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本、紐西蘭奧克蘭等地巡迴演出7場、學校交流演出2場，努力為孩子尋找國際舞台，獲得難能可貴的人生經驗與團隊榮耀，也藉由訪團一場又一場努力精彩的演出，宣慰僑胞，達成國民外交文化交流的美意。

另外，在2017及2018年組台灣青少年民俗訪問團赴美國Tallahassee、Orlando參加亞洲藝術節訪演，透過文化藝術饗宴交流，凝聚僑胞的向心力，匯集支持政府力量，提升台灣能見度，成效有目共睹。

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