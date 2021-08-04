　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大咖志工！基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育　獲教育奉獻獎殊榮

▲基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育 獲教育奉獻獎殊榮。（圖／基隆市教育處提供）

▲基隆前校長廖達鵬（中）推廣民俗體育 獲教育奉獻獎殊榮。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正國中前校長廖達鵬退而不休，把教育當做自己的事業來經營，在本市中正國中服務長達33年，苦心經營享譽國際的民俗團隊，退休後，立即轉而擔任基隆市中正國中民俗體育義務教練，他推動跳繩、扯鈴40餘年躍上國際，以志工精神，持續將自己寶貴的教學經驗傳承給教育後輩，榮獲教育部110年教育奉獻獎殊榮！

校長廖達鵬在2014年至2018年擔任中華民國民俗體育運動協會理事長期間，全力推動跳繩、扯鈴民俗體育全民運動會，提供青少年寒假民俗體育活動參與機會，體驗運動的愉悅感，並培養青少年民俗體育技能並提升體能，啟發其對民俗運動之興趣，有效達成全國各地區民俗運動人口倍增目的。

▲基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育 獲教育奉獻獎殊榮。（圖／基隆市教育處提供）

▲廖達鵬校長於2015年組訪問團參加大洋洲國慶文化訪問團。

教育處長林祝里表示，廖校長退而不休的志工精神，帶領中正國中孩子遠渡重洋，展演民俗技藝做文化交流經驗皆已在孩子們及僑胞心中留下許多美好的回憶，本次獲獎實至名歸。

廖達鵬校長於2015年組訪問團參加大洋洲國慶文化訪問團，赴澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本、紐西蘭奧克蘭等地巡迴演出7場、學校交流演出2場，努力為孩子尋找國際舞台，獲得難能可貴的人生經驗與團隊榮耀，也藉由訪團一場又一場努力精彩的演出，宣慰僑胞，達成國民外交文化交流的美意。

另外，在2017及2018年組台灣青少年民俗訪問團赴美國Tallahassee、Orlando參加亞洲藝術節訪演，透過文化藝術饗宴交流，凝聚僑胞的向心力，匯集支持政府力量，提升台灣能見度，成效有目共睹。

▲基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育 獲教育奉獻獎殊榮。（圖／基隆市教育處提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

20年磨一劍！羽球英雄多基中校友　林右昌力促風光回基隆

商旅聚會接觸北市指標個案　銀行電銷男PCR採檢確診

瑞芳火車站地下道狂噴滅火器　他辯打架輸了「煙遁」

李洋9年前基隆高中稚嫩模樣曝　校長自爆他多次回學校做一件事

ET快訊
《棒棒堂》男星「暴瘦憔悴近照」曝光　消風一圈網驚認不出
快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過
脫罩跳水庫挨批　G奶網紅深夜到案90度鞠躬道歉
日本滑板12歲女孩「開心那」銀牌　打破85年奧運最年輕得牌紀
9歲女孩遭性侵殺害！4男焚屍滅證「只剩腿」　村民暴怒上街
快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友拜訪　夫妻檔20天後雙染疫
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美國工程師「做慈善」跨海募款　她深信不疑險遭詐12萬　

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

基隆地方產業創新研發推動計畫　12家優質企業脫穎而出

大咖志工！基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育　獲教育奉獻獎殊榮

立委蘇治芬勘查台糖圖資文卷移存　文化部承諾分期修復活化利用

娃娃機店未申請直接復業　警取締送裁罰

反復販毒執迷不悟再次被逮　歸仁警緝毒溯源斷毒根

台南國聖港燈塔鏽蝕嚴重　郭國文籲應積極維護並推展觀光

從居家學習到返校上課　基隆教育中心辦講座終結父母夢靨

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

美國工程師「做慈善」跨海募款　她深信不疑險遭詐12萬　

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

基隆地方產業創新研發推動計畫　12家優質企業脫穎而出

大咖志工！基隆前校長廖達鵬推廣民俗體育　獲教育奉獻獎殊榮

立委蘇治芬勘查台糖圖資文卷移存　文化部承諾分期修復活化利用

娃娃機店未申請直接復業　警取締送裁罰

反復販毒執迷不悟再次被逮　歸仁警緝毒溯源斷毒根

台南國聖港燈塔鏽蝕嚴重　郭國文籲應積極維護並推展觀光

從居家學習到返校上課　基隆教育中心辦講座終結父母夢靨

使用電力推進系統！　海軍新型救難艦正式開工

為文姿云加油！空手道小清新代言反毒　刑事局長臉書邀全民集氣

湖人「圓夢列車」已有12人　詹皇不是最老！全聯盟最「資深」陣容

獵捕外星人38年！前CIA探員「神祕外星戰利品」曝...眾人驚呆

曾智希遇暴力情人「把鐵門打凹」！　甜曝陳志強優點：我需要被照顧

王子、郭雪芙合唱《鬼滅之刃》《鬼怪》組曲秀4國語言

澳洲選手離開東奧前「房間弄出洞」　機上酗酒還嘔吐！道歉免懲處

確診者康復後「頻咳嗽、憂鬱症」　北市4醫院成立「特殊門診」長期追蹤

美國工程師「做慈善」跨海募款　她深信不疑險遭詐12萬　

快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案了

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

地方熱門新聞

臺灣田徑「欄神」陳奎儒晉級　爸爸曝心情

台南地檢署與台南分署法拍會

失意運將港邊喝悶酒　同行報警挽救

萬巒豬腳街用餐遇大雨　遍尋不著愛車急報警

嬤想滙款給英國男友被喊卡　理由：別人匯得比妳多

網傳陳信宇涉剽竊作品糾紛　台南市府回應

婦坐地哭喊「沒車回去」　警聯絡家屬接回

台東x台北　熊讚熱氣球將現身熱氣球嘉年華

防風林女屍案　警漏夜逮捕男同事

台南東山絲瓜受雨害

蝦米？！迷途老人竟是通緝犯

議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

第二劑莫德納開放1至3類與孕婦　11000人可接種

野生版「進擊的巨人」逛公園　兒曝：天氣太熱

更多熱門

相關新聞

基隆地方產業創新研發推動計畫　12家企業脫穎而出

基隆地方產業創新研發推動計畫　12家企業脫穎而出

基隆市政府為促進全市中小企業創新研發動能，110年度持續辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，共有三十家業者投件，其中十二家創新產業業者脫穎而出，獲選廠商為「葵太佶有限公司」、「大金剛手工具有限公司」、「耀集食品工廠股份有限公司」等12家業者。

基隆教育中心辦講座終結父母夢靨

基隆教育中心辦講座終結父母夢靨

即／基隆信義市場攤商手捲進絞肉機！

即／基隆信義市場攤商手捲進絞肉機！

廟口中午禁行車輛再延長1週

廟口中午禁行車輛再延長1週

基隆成立3所雙語國中　完成12年雙語教育拼圖

基隆成立3所雙語國中　完成12年雙語教育拼圖

關鍵字：

基隆中正國中前校長廖達鵬民俗團隊

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面