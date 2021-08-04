▲基隆地方產業創新研發推動計畫，12家優質企業脫穎而出。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為促進全市中小企業創新研發動能，110年度持續辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，共有三十家業者投件，其中十二家創新產業業者脫穎而出，獲選廠商為「葵太佶有限公司」、「大金剛手工具有限公司」、「耀集食品工廠股份有限公司」等12家業者。

產業發展處表示，基隆市地方型SBIR計畫執行迄今，已邁入第6年，為培養本市中小企業提升創新研發能力與產業競爭力，鼓勵其進行產業技術及產品之創新研究，並推動地方特色產業，自2016年至2020年共計爭取中小企業處補助款加上基隆市政府自籌款超過2000萬元，累計補助35家基隆市中小企業。

基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，市府為帶動基隆市產業經濟升級，除期許企業提升創新研發能量，永續經營外，亦鼓勵青年創業，產發處也積極推動青年創業孵育獎勵補助計畫、中小企業圓夢貸款等計畫，鼓勵有意創業者，多加善用地方資源，創新研發、創業圓夢，一起為產業發展打拚。



黃健峰說，本計畫從2016至2020年度計畫執行效益新增產值總計達1億2972萬元、促進投資3742萬元、產出新產品或服務65項，除提供資金補助外，市府也組成「基隆市產業發展服務小組」，鼓勵業者在執行計畫期間如果有任何需要協助的地方，都可以提出需求，市府會結合產官學研各領域的專家謀求解決方案，陪伴業者共同成長。

2021年度預計可帶動在地中小企業產值增加4000萬元以上、促進投資8000萬元、產出新產品或服務36項、增加就業人數28人。總計2016至2021年度計畫執行效益累計可達1.52億元的新増產值，開發具特色創意亮點新產品或服務，強化中小企業的核心技術，為企業創新塑造典範及標竿，帶動基隆市整體的產業發展。

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