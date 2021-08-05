台南落實汛期道路搶修與耐震補強　黃偉哲呼籲民眾雨天出門注意交安

▲台南市長黃偉哲表示，市府開設三級應變中心，隨時因應颱風動態、監測水情，做好相關防汛整備，也責成工務局務必落實汛期道路搶修與耐震補強工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率工務局長蘇金安，向市民說明汛期道路搶修與耐震補強狀況，黃偉哲市長表示，市府4日已開設三級應變中心，隨時因應颱風動態、監測水情，做好相關防汛整備，也責成工務局務必落實汛期道路搶修與耐震補強工作，以保障市民的用路與行車安全。

中央氣象局指出，盧碧颱風預計5日下午登陸中國廣東後，可能減弱為熱帶低氣壓，雖不直接侵襲台灣本島，但外圍環流仍將帶來明顯影響，4日天深夜起中南部已經有斷續雨勢，5日南部包括台南、高雄、屏東須留意局部大雨或豪雨，也須注意雷擊和強陣風。

工務局長蘇金安指出，龍崎區163-1線因連續多天的大雨沖刷下造成路基流失，並引發嚴重的坍塌，使得交通完全中斷，區公所會勘後先委託廠商修築便道，讓居民可以順利通行，另外該區在崎頂里內也有2處發生土石崩落，目前都在搶修中，龍崎區公所除了投入大批人力進行救災外，也協請國軍清理。

工務局表示，該局訂有山區道路汛期颱風搶修復健SOP，根據災害型態（上邊坡坍方泥流、路基塌陷流失或下邊坡整體活動）初判後，會以開口契約立即搶修（通），後續復建則會先進行災害現場勘查，依當地的排水系統、土質特性、邊坡穩定分析、護坡植生及擋土形式，進行規劃設計發包。龍崎區路基塌陷預計8月7日通車，工程經費約300萬元。

有關台南市今年度耐震補強補助計畫，工務局說明「110年耐震初詳評補助計畫」之補助對象為（1）都市計畫範圍內合法建築物住宅使用比例大於2/3；（2）經建物所有權人過半同意或區分所有權人會議通過；（3）尚未申請建照、未申請都市更新事業計畫。目前經初步評估符合資格者計720件，其中樓地板面積未達3000平方公尺者及3000平方公尺以上者分別補助12,000元/棟及15,000元/棟；經詳細評估符合資格者計20件，補助金額最多400000元/棟，以不超過30％為上限。

另外，「110年階段性補強補助計畫」之對象為危險度大於30分之公寓大廈、社區住宅、及住商混和大樓（住宅一半以上），目前補助件數計30棟，補助金額說明如下：（1）部分補強：未達500平方公尺，補助上限300萬元；500平方公尺以上，補助上限450萬元。（2）全面補強：補助上限450萬元。

工務局進一步說明，危險度大於45分，經耐震詳評結果須補強或重建者，最多補助補強費用為85%，補助最高為450萬元。歡迎市民朋友踴躍申請住宅耐震補強補助計畫，老屋建檢補助多，提早預防住家安全才有保障。

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