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社會 社會焦點 保障人權

慘遭前夫硬來…她掙扎哭求「不要」！完事後崩潰：像一隻被扒光的雞

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台南女離婚後為了小孩的教養問題與前夫同住，孰料，卻遭前夫性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南市一名女子阿芹（化名）離婚後仍與前夫同住一處，雖然2人早已不同房，但由於前夫經常吵鬧，她為求平靜生活，只好答應與前夫發生性行為，不料，2020年初前夫竟不顧她的意願，對她施暴性侵，讓她崩潰報警處理。法院審理過後，依強制性交罪判前夫有期徒刑3年6月。可上訴。

判決指出，阿芹與前夫2007年初離婚，2人為了養育年幼子女，仍同居於台南的住處，但並未同房，由於前夫為了滿足性生活時常吵著要與阿芹發生性行為，阿芹求平靜生活，只好同意以一周一次的頻率發生關係。

不料，2020年1月某日下午，阿芹下班回家洗完澡走出浴室發現，前夫竟坐在她的床上等待，阿芹見狀隨即以「前一天已經做過了」拒絕，但仍遭前夫施暴硬來得逞，完事後她崩潰不已，打電話給女兒求救，最後阿芹在兒子的陪同下前往醫院驗傷、報警處理。

前夫坦承有與阿芹發生性行為，但矢口否認強制性交犯行，表示當天他們有先發生口角，「後來就像之前吵完架一樣，她就說『要幹就來』」，他以為吵完架就沒事了，質疑前妻對他設局。

而阿芹對於案發過程指證歷歷，證詞中提到，自己被前夫推倒在床上，雙手遭壓制，她不斷掙扎還遭前夫毆打臉部、頭部、勒脖，甚至遭前夫坐在身上反折身體，她嘶喊式哭求不要，前夫見狀還說「不用叫了，妳兒子不在」，完事後她覺得「自己像光溜溜的一隻雞」、「一隻被扒光的雞」，哭著打電話給女兒求救。

台南地方法院勘驗醫院的驗傷報告發現，阿芹受有左臉鈍挫傷、前頸部頓挫傷、前胸上緣鈍挫傷、臀部一處壓痛、雙側前臂鈍挫傷、小陰唇2處擦傷等傷勢，不採信前夫的說詞，依強制性交罪將前夫判刑3年6月；案經上訴台南高分院遭駁回，全案仍可上訴。

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