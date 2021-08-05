SPA公司當幌子　男男半套店價碼曝！負責人判刑3個月

▲許姓男子以SPA公司名義，實際上進行男男半套服務。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名許姓男子自2017年起，以「SPA公司」名義，提供成年男性從事「半套服務」，每100分鐘收取1800至2000元，吸引不少男客上門。直到今年3月，員警持搜索票進入後直接撞見正在進行半套服務的2組人馬，當場人贓俱獲。高雄地院審理後，依圖利容留猥褻罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

許姓男子自2017年4月，在高雄某大樓租下承租辦公室，作為「香草天堂SPA公司」的據點，同時擔任負責人。不過許男經營的公司表面上是SPA，實際上則為「男男半套店」，替不特定男客打手槍，以每100分鐘收取1800至2000元的價碼，許男再從中抽取800至1000元的金額營利，其餘則歸男服務生所有。

而交易程序通常會由男客通過通訊軟體與許男取得聯繫，再由許男分別通知服務生將男客帶進房間內，提供「半套」交易，直到今年3月，警方接獲線報，持搜索票衝進去，當場逮到正在進行性交易的2組客人，全部依法送辦。

庭審時，許男坦承一切犯行。高雄地院審理後，認為許男為智識成熟之成年人，有謀生能力，明知執法單位極力掃蕩色情，卻不思正道取材，以經營按摩公司為名，行風化營業之實，媒介、容留成年男子與他人進行猥褻行為，並從中牟取利益，敗壞社會善良風氣。考量其坦承犯行，與其動機等，依圖利容留猥褻罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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