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雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

▲▼台北國際航太暨國防工業展，國軍展示雲豹甲車系統。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲豹甲車2012年時爆出收賄弊案，中興電工負責人張光明涉嫌以中國製次級零件交貨，更買通負責驗收之官兵李迪光。（圖／資料照）

記者林冠吟／台中報導

陸軍自製雲豹甲車2012年爆出弊案，其「動力底盤系統」傳出被得標的中興電工與協力廠億嶸以中國大陸製的次級零件交貨，造成雲豹甲車故障頻傳，期間更行賄軍方放水驗收。台中地院日前再次審理，將億嶸公司負責人張光明，與當時為勤兵工整備發展中心技術員的李迪光，依行賄罪判張男有期徒刑2年2月，併科罰金30萬元；李迪光則被依收賄罪判有期徒刑7年8月，併科罰金70萬元，褫奪公權6年；再依圖利罪，判其6年，併科罰金30萬元，褫奪公權5年。

國軍自製雲豹甲車2012年傳出弊案，歷經6年審理，已陸續起訴中興電工董座等共33名官商。國軍2012年招標雲豹甲車的「動力底盤系統」，預估金額80億元，中興電工卻以48億餘元，低於底標的價錢得標後，分發給下游廠商含億嶸、劉鐵公司、智輝科技等，並在同年11月30日至2016年11月分批交貨完畢，經驗收合格後，國防部撥款。

▲▼台北國際航太暨國防工業展，國軍展示雲豹甲車系統。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲豹甲車實際下部隊後，卻頻傳故障事故，直到檢調接獲檢舉，才讓整起事件曝光。（圖／資料照）

不過雲豹甲車實際下部隊後，卻頻傳故障意外，直到2015年檢調接獲檢舉，才發現中興電工疑似以中國大陸製的次級品交貨。2014年間，億嶸公司原應繳交第7批共35套的空氣乾燥器，不過億嶸公司實際僅拿出24套，還欠缺11套，其為避免逾期交貨而遭到罰款，億嶸公司負責人張光明涉嫌買通當時候負責驗收的勤兵工整備發展中心技術員李迪光，以介紹焊工費為掩飾，實際上每件從中抽取4400元交付給李迪光，其2012年至2015年間，共計收取117萬400元的介紹費。

庭審時，張光明和李迪光等相關涉案人皆否認涉案，強調所收取的117萬僅是承攬報酬，否認有對價關係。不過法官審酌證人等相關證詞、證據，認為張光明為求日後驗收順利，指定由李迪光找人來施作工程，依社會通念確實有對價關係，且億嶸公司支付李迪光的金額動輒數10萬元，李迪光卻要求「現金支付」，顯然與常情不合，不採信其證詞。

台中地院審理後，依收賄罪判李男有期徒刑7年8月，併科罰金70萬元，褫奪公權6年，再依圖利罪，判其6年，併科罰金30萬元，褫奪公權5年；億嶸公司負責人張光明，行賄罪判張男有期徒刑2年2月，併科罰金30萬元，罰金得服勞役。

其中張光明再被法院依妨害投標罪等共12罪，各判處7到9月有期徒刑，其餘相關涉案人士，含劉鐵公司負責人劉文雄、智輝科技負責人賴怡安等，皆依妨害投標罪，判處有期徒刑4月到6月不等，同時將未扣案之犯罪所得全數沒收。

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