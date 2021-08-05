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社會 社會焦點 保障人權

不滿被分手...盜女友臉書PO「吞吐照」：拿2萬就刪　渣男下場曝

男生,電腦,上班族,工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲王男不滿女友與他分手，竟在網路上張貼前女友幫他口交猥褻照片。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃宥寧／台北報導

北市20歲王姓男子與女友具家庭暴力防治法的家庭成員關係，王男不滿被分手，竟盜用前女友臉書帳號，登入後張貼2人恩愛影片截圖影像，包含女友幫他口交的猥褻畫面，供不特定人士得以瀏覽。可怕的王男甚至傳訊威脅「要死一起死」、「2萬...228以前匯」，被害人心生畏懼報警。士林地檢署依妨害電腦、恐嚇取財未遂將他起訴。

起訴內容指出，王男在今年2月11日13時許起，在士林區住家未經前女友小湘（化名）同意，以手機登錄小湘臉書，並張貼小湘幫他口交的猥褻影片截圖影像，讓不特定人士都可以看得見。王男更傳威脅訊息給小湘「照片都是妳同意拍的，如果要刪請說服我」、「我要回不該屬於我出的」、「2萬228以前匯」，並承諾收到錢後會將手上持有的猥褻影片都刪掉。

小湘看到後心生畏懼，更擔心匯款後如果王男不刪影片該怎麼辦，只好上警局報案。

王男偵查時坦承確實有盜用小湘臉書帳號及密碼，及放上小湘口交影片截圖，同時也有傳送恐嚇訊息。檢察官根據小湘指訴及臉書截圖，認定王男犯妨害電腦、散布猥褻物品、加重毀謗及恐嚇取財未遂等罪，偵結後將他提起公訴，建請法院從一重論處。

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