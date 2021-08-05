記者吳奕靖／高雄報導

受到盧碧颱風外圍環流影響，中央氣象局5日針對高雄市、屏東縣發布豪雨特報。國立高雄大學災害防救科技研究中心也表示，目前盧碧颱風路徑預報評估，易有短延時強降雨，並有局部大雨及雷陣雨發生，近日山區累積豐沛雨量，土壤含水量高山區坡地災害高風險區，須注意崩塌、落石、土石流及道路中斷等災害發生。為了怕豪雨帶來災情，所以高雄市政府緊急撤離六龜、桃源區的居民，總共近800人。

▲高雄桃源山區居民被緊急撤離 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府5日下午宣佈，因爲受到颱風外圍環流影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，高雄市六龜區 、甲仙區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5區，下午停止上班、停止上課，其餘地區照常上班、照常上課。同時啟動緊急撤離，像是六龜區就撤離了包含44名洗腎民眾、2名孕婦等，其他民眾總共約447名。

▲高雄桃源山區居民被緊急撤離 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄桃源山區居民被緊急撤離 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

六龜區撤離民眾當中有8人送到了中興避難收容所，另外桃源區有280多人被強制勸離依親，有20多人安置。為了順利撤離民眾，還請高雄市六龜分局員警陪同協助。

另外高雄市政府警察局旗山分局同仁也利用巡邏等勤務，針對於山區及河堤活動之民眾實施勸離，並向民眾宣導可於家中準備沙包或安裝防水閘門，外出遇雷擊、強降雨及強陣風請躲在室內，保護自身安全。

▲高雄旗山警方勸離河邊民眾。（圖／記者吳奕靖翻攝）



女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

極樂美體館也「開放內用」 選妃：雪胸緊身妹+長髮文青女都來了

紫爆雷雨彈轟炸高雄山區！六龜、桃源近800居民強制撤離

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」 通緝犯被揪出再添2竊案

「谷歌大神」打臉！高雄啃老女夢碎 66萬幸運金攏係假

賣完宵夜醉駕撞小黃 再衝安全島刷掉2樹！車頭毀變「八字鬍」

半夜狂噴水柱！消防設備「秀逗」沖倒壯漢 高雄豪宅外牆超有戲