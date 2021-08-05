極樂美體館也「開放內用」　選妃：雪胸緊身妹+長髮文青女都來了

記者吳奕靖／高雄報導

疫情警戒降級，按摩業有條件開放，沉寂已經的色情按摩也悄悄蠢動，有民眾自扮嫖客蒐證，踢爆高雄市一間美體館私下做「黑的」，在網路刊登色情廣告，強調有「文青女大生、OL女教師」下海；檢舉民眾表示，現場可以「選妃」，雞頭還跟他推銷「小姐都很會做」要他來個3P。

▲高雄一男子假扮嫖客，前往某美體館蒐證無罩淫業實況 。（圖／檢舉民眾提供）

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檢舉民眾蒐集網路色情廣告，發現高雄市一家以「美體館」為名的按摩店暗藏春色，廣告還標榜「文青女大生」、「OL女教師」。本月1日凌晨他假裝嫖客前來消費，發現業者為了怕被蒐證，在一樓確認身份後才會接應上樓，同時應召女子還刻意從大樓的逃生梯出入，避免被警方發現。

▲高雄一男子假扮嫖客，前往某美體館蒐證無罩淫業實況 。 。（圖／檢舉民眾提供）

檢舉民眾到了店內，驚訝其實有不少顧客前來消費，而他在房間等待「選妃」時，雞頭跟應召女都沒戴口罩，更不可能有實名制，消費一次是3100元，時間40分鐘。為了要蒐證，檢舉民眾拍下整個過程，同時刻意「打槍」小姐，讓雞頭一度表情很難看，還說「疫情期間，小姐很缺」，就在帶第二個進來的時候，還推銷3P。

檢舉民眾擔心會重演「萬華事件」，色情黑戶藉由「按摩名義」成為防疫破口，所以公開影片向媒體投訴，對此，轄區警方出面表示：「警方一貫的態度及立場，就是只要業者有不法、只要業者有營業，就絕對抓到底」，呼籲不法業者不要挑戰公權力。

▲美體館的網路廣告 。（圖／檢舉民眾提供）

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